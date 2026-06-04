Agência de Fair Play adverte Palmeiras e Fluminense

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) deu uma advertência no Palmeiras e Fluminense. Afinal, os dois clubes apresentaram erros na apresentação do balanço financeiro referente ao ano de 2025. Nos dois casos, faltou a assinatura de um auditor independente no resultado financeiro dos clubes.

O Palmeiras já resolveu o problema e apresentou uma nova versão do documento antes do julgamento do caso, no dia 29. O Fluminense, contudo, ainda não. O Tricolor, aliás, não apresentou nem defesa. A Anresf, portanto, deu prazo de 15 dias para que o clube resolva essa irregularidade. Caso contrário, aplicará multa automática de R$ 40 mil.

As regras de fair play financeiro entraram em vigor em janeiro deste ano. Dessa forma, os clubes das Séries A e B são obrigados a entregar à Anresf suas demonstrações financeiras auditadas. Além de Palmeiras e Fluminense, o Remo também foi advertido e já corrigiu o problema. Já na Série B, o Avaí está em situação parecida, afinal, deixou de entregar relatório de auditoria independente.

A CBF implementou o sistema de fair play financeiro em 2026, com o objetivo promover maior equilíbrio financeiro às equipes. Assim, a implementação começou de forma gradual, com a regra implementada integralmente em 2028. Serão três janelas de monitoramento, em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada. Assim, os clubes vão preencher um formulário de autodeclaração.

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