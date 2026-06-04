Napoli comunica saída de Antonio Conte e busca novo treinador

O Napoli anunciou, nesta quinta-feira (4), a saída de Antonio Conte. Clube e treinador chegaram a um acordo para rescindir amigavelmente o contrato, que tinha validade até junho de 2027. Assim, durante duas temporadas no comando da equipe, o técnico conquistou a Supercopa da Itália e liderou a campanha do título italiano de 2024/25.

“O SSC Napoli anuncia que chegou a um acordo com Antonio Conte e sua equipe para a rescisão do contrato antes do seu término natural. Durante as suas duas temporadas no comando, Conte levou o Napoli ao seu quarto título da Liga em 23 de maio de 2025 e a Supercopa em 22 de dezembro. Gostaríamos de agradecer ao treinador e à sua equipe técnica pelo excelente trabalho. Desejamos-lhes tudo de bom para o futuro e para os próximos desafios que enfrentarão em suas carreiras. Obrigado, treinador!”, comunicou o clube.

O comandante assumiu o clube em junho de 2024, após passar mais de um ano afastado dos gramados. Nesse sentido, o treinador estava sem clube desde março de 2023, quando encerrou sua passagem pelo Tottenham. Na época da contratação, o jornal Sky Sports informou que o italiano assinou o contrato mais valioso já oferecido a um técnico na história do clube napolitano.

Para antecipar o fim do vínculo, Conte abriu mão de aproximadamente 18,5 milhões de euros (cerca de R$ 108,2 milhões) entre salários e compensações financeiras previstas até o término do contrato, segundo informações da imprensa italiana.

Irregularidade na temporada

Na temporada 2025/26, o Napoli terminou a Série A na segunda colocação. A equipe somou 23 vitórias em 38 partidas. Contudo, não conseguiu acompanhar o ritmo da campeã Inter de Milão, que encerrou a competição com 11 pontos de vantagem.

Apesar da conquista da Supercopa da Itália, o Napoli não repetiu o mesmo desempenho nas demais competições. Afinal, o time caiu nas quartas de final da Copa da Itália e encerrou sua participação na Liga dos Campeões ainda na primeira fase, ocupando a 30ª colocação na classificação geral do torneio.

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