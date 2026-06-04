Anitta, Shakira e Rolling Stones estão no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou o álbum oficial de músicas da Copa do Mundo de 2026 com a presença de grandes astros da música mundial, como Shakira, Anitta e Rolling Stones. O projeto, que conta com 18 faixas, ainda tem Daddy Yankee, Future, Stormzy, Ava Max e LISA, integrante do grupo de K-Pop Blackpink.

A brasileira Anitta participa da faixa “Goals” ao lado da tailandesa LISA e do nigeriano Rema. Além disso, Shakira, que fez sucesso com o “Waka Waka” no Mundial de 2010, interpreta “Dai Dai” em parceria com Burna Boy. A cantora colombiana também foi confirmada como uma das atrações do show de intervalo da decisão.

Já os míticos Rolling Stones surgem em uma versão remixada da música “In The Stars”.

Nas redes sociais, Gianni Infantino, presidente da Fifa, ressaltou que se trata do “maior projeto musical já criado para uma edição do torneio”.

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