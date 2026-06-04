Santos reduz período de preparação em Portugal por causa da Sul-Americana

O Santos alterou o planejamento da intertemporada em Portugal por causa da disputa do playoff da Sul-Americana. Com compromissos importantes no calendário de julho, o clube decidiu reduzir o período de preparação na Europa. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a equipe enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, no dia 21 de julho, pelo playoff da competição continental. Como a partida acontecerá no mesmo período da 19ª rodada do Brasileirão, a CBF avalia antecipar o confronto entre Botafogo e Santos, inicialmente previsto para os dias 22 ou 23, para o dia 18 de julho.

Diante desse cenário, a diretoria santista reformulou a programação da viagem. Assim, o clube mantém a chegada a Portugal para o dia 5 de julho, mas antecipará o retorno ao Brasil para logo após o amistoso marcado para o dia 12. Inicialmente, o Peixe pretendia permanecer no país europeu até o dia 17.

A mudança também afetou o número de amistosos previstos. Em vez de três partidas, a equipe disputará apenas dois jogos durante a intertemporada. O primeiro está programado para o dia 8 de julho e ainda não tem adversário definido. O segundo, portanto, acontecerá no dia 12, contra o Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, em compromisso já confirmado pelo clube português.

Nesse sentido, o Santa Clara aparece como uma das possibilidades para o amistoso do dia 8. A equipe encerrou o último Campeonato Português na 13ª colocação e surge como uma das opções avaliadas pela diretoria santista.

Aprimorar desempenho e aumentar o ritmo

Durante a estadia em Portugal, a delegação ficará hospedada em Guimarães, cidade localizada a cerca de 30 minutos do Porto. O clube escolheu a região por considerar a logística mais favorável para o retorno ao Brasil, graças à proximidade com o aeroporto. Por fim, o técnico Cuca aprovou a realização da intertemporada e acredita que o período será importante para realizar testes, aprimorar o desempenho da equipe e aumentar o ritmo de jogo.



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