Boto vê falta de paciência com jovens como problema no Flamengo

Nos últimos anos, o Flamengo tem investido cada vez mais milhões no futebol e isso reflete nas conquistas dentro de campo. Contudo, há uma semelhança em todos os times campeões: a ausência de jovens da base. Afinal, poucos nomes conseguiram se consolidar no profissional neste período. Em entrevista ao jornal português “A Bola”, o diretor de futebol José Boto explicou a falta de chances e pediu paciência.

“Não é fácil. Em Portugal somos especialistas nisso. Lançar jovens jogadores tem uma série de premissas que tens de ter e não é fácil tê-las aqui no Flamengo. É paciência (…) Isso que os torcedores tinham de ter para lançarmos alguns dos jovens, muitos com valor, mas que acabam por ter um espaço mais limitado num contexto que é este de exigência máxima”, disse José Boto.

Contratado no início do ano passado, José Boto chegou a o Flamengo como nome de confiança do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Contudo, precisou se adaptar ao nível de exigência do Rubro-Negro. Dessa forma, trocou a experiência em encontrar jovens promissores ou pouco conhecidos com bons números por nomes de peso e mais conhecidos. Assim, trouxe nomes como Jorginho e Samuel Lino.

“Aqui o foco está completamente em vencer. E é a isso que tens de te adaptar. E é isso que que tentei fazer, trazendo jogadores prontos, com experiência, porque não é fácil jogar no Flamengo. A pressão de jogar no Maracanã é muito grande e, por isso, os jogadores têm de ter algumas características psicológicas, de experiência e maturidade”, completou.

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