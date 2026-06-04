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Boto vê falta de paciência com jovens como problema no Flamengo

Boto vê falta de paciência com jovens como problema no Flamengo
Boto vê falta de paciência com jovens como problema no Flamengo -

Nos últimos anos, o Flamengo tem investido cada vez mais milhões no futebol e isso reflete nas conquistas dentro de campo. Contudo, há uma semelhança em todos os times campeões: a ausência de jovens da base. Afinal, poucos nomes conseguiram se consolidar no profissional neste período. Em entrevista ao jornal português “A Bola”, o diretor de futebol José Boto explicou a falta de chances e pediu paciência.

“Não é fácil. Em Portugal somos especialistas nisso. Lançar jovens jogadores tem uma série de premissas que tens de ter e não é fácil tê-las aqui no Flamengo. É paciência (…) Isso que os torcedores tinham de ter para lançarmos alguns dos jovens, muitos com valor, mas que acabam por ter um espaço mais limitado num contexto que é este de exigência máxima”, disse José Boto.

Contratado no início do ano passado, José Boto chegou a o Flamengo como nome de confiança do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Contudo, precisou se adaptar ao nível de exigência do Rubro-Negro. Dessa forma, trocou a experiência em encontrar jovens promissores ou pouco conhecidos com bons números por nomes de peso e mais conhecidos. Assim, trouxe nomes como Jorginho e Samuel Lino.

“Aqui o foco está completamente em vencer. E é a isso que tens de te adaptar. E é isso que que tentei fazer, trazendo jogadores prontos, com experiência, porque não é fácil jogar no Flamengo. A pressão de jogar no Maracanã é muito grande e, por isso, os jogadores têm de ter algumas características psicológicas, de experiência e maturidade”, completou.

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