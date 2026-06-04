100 dias de Domínguez: Atlético ganha fôlego e mira reforços

O técnico Eduardo Domínguez completa 100 dias de trabalho no Atlético em um momento de maior estabilidade tanto dentro, quanto fora de campo. Após um início marcado por pressão e resultados irregulares, o treinador conseguiu recolocar o time nos trilhos e chega à pausa para a Copa do Mundo com respaldo da diretoria. Além disso, o Galo segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Os números ajudam a explicar a evolução. O Atlético encerrou o primeiro turno do Brasileirão na nona colocação, com 24 pontos, ficando a dois do seis primeiros. Embora tenha convivido com momentos delicados próximos ao Z4, a equipe reagiu nas rodadas finais e encontrou maior regularidade. Nesse período, jogadores como Bernard, Renan Lodi e Alan Minda elevaram o desempenho, enquanto o treinador consolidava gradualmente sua ideia de jogo.

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Atlético já planeja mudanças para o segundo semestre

Em 24 partidas sob o comando de “Barba”, o Galo acumulou 11 vitórias, três empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 50%. O argentino ainda não repetiu uma escalação sequer, reflexo das lesões, suspensões e ajustes constantes. Mesmo assim, alguns atletas se tornaram peças fixas ao longo do processo. Everson esteve presente em todos os compromissos, enquanto Renan Lodi e Ruan Tressoldi aparecem entre os jogadores mais utilizados da equipe.

Ao mesmo tempo, o treinador precisará lidar com perdas relevantes para a retomada da temporada. Hulk deixou o clube após acertar sua transferência para o Fluminense, enquanto Junior Alonso também está de saída rumo à MLS. Domínguez perde, desse modo, duas lideranças importantes e terá a missão de encontrar novas referências técnicas dentro do elenco.

A expectativa agora se concentra na abertura da janela de transferências. O Galo já definiu que buscará reforços pontuais, porém sem realizar grandes investimentos. Domínguez, por sua vez, entende que o elenco precisa de acréscimos em todos os setores. Ainda assim, o treinador defende contratações estratégicas, já que o objetivo é qualificar o grupo sem comprometer o planejamento financeiro do clube para o restante da temporada.

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