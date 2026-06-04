São Paulo dá passo importante por Victor Sá e apresenta proposta oficial

O São Paulo deu mais um passo para contratar o atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia. Afinal, nesta quinta-feira (4), a diretoria enviou uma proposta oficial ao jogador com contrato válido por três anos e meio, até dezembro de 2029. A informação é do portal “ge”.

A oferta apresentada pelo Tricolor inclui um bônus financeiro vinculado à classificação da equipe para a próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube aposta no projeto esportivo para convencer o atacante a aceitar o acordo.

Após vários dias de conversas com os representantes de Victor Sá, o São Paulo formalizou os termos discutidos nas negociações e agora aguarda um posicionamento do jogador. De saída do Krasnodar, da Rússia, o atacante é um dos alvos da diretoria para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.

Passagem recente pelo Botafogo

Revelado pelo Palmeiras, o atacante construiu sua trajetória mais relevante no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo. Entre 2022 e 2024, ele disputou 94 partidas e marcou dez gols pelo clube carioca. No exterior, Victor Sá também atuou por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, e LASK, da Áustria.

Desde a chegada de Dorival Júnior, a diretoria e a comissão técnica analisam diferentes opções para reforçar o elenco na janela do meio do ano. Diante das limitações financeiras, o clube aguarda possíveis vendas de jogadores para ampliar sua margem de investimento no mercado. Assim, o São Paulo definiu a contratação de um zagueiro como prioridade, mas também pretende buscar pelo menos um atacante e um meia para fortalecer o grupo.

Por fim, até o momento, o clube já anunciou seis reforços para 2026: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho, o meia Cauly e o atacante Artur. Em todas as negociações, a diretoria conseguiu fechar acordos sem a necessidade de adquirir os direitos econômicos dos atletas.

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