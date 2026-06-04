Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026

O Brasil aparece na 5ª posição no ranking que mede a média de idade das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. O levantamento, aliás, indica a Costa do Marfim como a equipe mais jovem da competição, com média de 25,8 anos. Panamá e Irã, com média de idade de 30,4 anos, são as mais velhas.
A nossa seleção, inclusive, está do lado da Escócia, com uma média de 29,2 anos. Os escoceses, adversários do Brasil no Grupo C, ainda têm o jogador mais velho da competição: o goleiro Craig Gordon (nascido em 31 de dezembro de 1982), com 43 anos. O mais novo, porém, é o meia mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 anos, nascido em 14 de outubro de 2008.
Já a atual campeã mundial, a Argentina, está em sexto, ao lado da RD Congo, com média de idade de 29,1 anos.
Média de idade das seleções da Copa-2026
1º – Panamá e Irã (30,4)
2º – Colômbia (30,1)
3º – Cabo Verde (29,7)
4º – Qatar (29,4)
5º – Brasil e Escócia (29,2)
6º – Argentina e RD Congo (29,1)
7º – Paraguai e Egito (29)
8º – Uruguai (28,7)
9º – Áustria (28,6)
10º – Uzbequistão e Arábia Saudita (28,5)
11º – Jordânia (28,4)
12º – Croácia e Suíça (28,3)
13º – Coreia do Sul e Nova Zelândia (28,1)
14º – Portugal, Alemanha e Curaçao (28)
15º – México (27,9)
16º – Japão (27,8)
17º – Holanda e Turquia (27,7)
18º – Bélgica, Suécia, Chéquia e Haiti (27,6)
19º – Austrália (27,4)
20º – Iraque (27,2)
21º – Inglaterra, Senegal e Canadá (27,1)
22º – França e Gana (27)
23º – Estados Unidos e Argélia (26,9)
24º – Noruega e África do Sul (26,8)
25º – Espanha (26,7)
26º – Tunísia (26,6)
27º – Marrocos e Bósnia-Herzegovina (26,4)
28º – Equador (26,1)
29º – Costa do Marfim (25,8)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.