Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026

O Brasil aparece na 5ª posição no ranking que mede a média de idade das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. O levantamento, aliás, indica a Costa do Marfim como a equipe mais jovem da competição, com média de 25,8 anos. Panamá e Irã, com média de idade de 30,4 anos, são as mais velhas.

A nossa seleção, inclusive, está do lado da Escócia, com uma média de 29,2 anos. Os escoceses, adversários do Brasil no Grupo C, ainda têm o jogador mais velho da competição: o goleiro Craig Gordon (nascido em 31 de dezembro de 1982), com 43 anos. O mais novo, porém, é o meia mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 anos, nascido em 14 de outubro de 2008.

Já a atual campeã mundial, a Argentina, está em sexto, ao lado da RD Congo, com média de idade de 29,1 anos.

Média de idade das seleções da Copa-2026

1º – Panamá e Irã (30,4)

2º – Colômbia (30,1)

3º – Cabo Verde (29,7)

4º – Qatar (29,4)

5º – Brasil e Escócia (29,2)

6º – Argentina e RD Congo (29,1)

7º – Paraguai e Egito (29)

8º – Uruguai (28,7)

9º – Áustria (28,6)

10º – Uzbequistão e Arábia Saudita (28,5)

11º – Jordânia (28,4)

12º – Croácia e Suíça (28,3)

13º – Coreia do Sul e Nova Zelândia (28,1)

14º – Portugal, Alemanha e Curaçao (28)

15º – México (27,9)

16º – Japão (27,8)

17º – Holanda e Turquia (27,7)

18º – Bélgica, Suécia, Chéquia e Haiti (27,6)

19º – Austrália (27,4)

20º – Iraque (27,2)

21º – Inglaterra, Senegal e Canadá (27,1)

22º – França e Gana (27)

23º – Estados Unidos e Argélia (26,9)

24º – Noruega e África do Sul (26,8)

25º – Espanha (26,7)

26º – Tunísia (26,6)

27º – Marrocos e Bósnia-Herzegovina (26,4)

28º – Equador (26,1)

29º – Costa do Marfim (25,8)

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