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Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026

Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026
Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026 -

O Brasil aparece na 5ª posição no ranking que mede a média de idade das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. O levantamento, aliás, indica a Costa do Marfim como a equipe mais jovem da competição, com média de 25,8 anos. Panamá e Irã, com média de idade de 30,4 anos, são as mais velhas.

A nossa seleção, inclusive, está do lado da Escócia, com uma média de 29,2 anos. Os escoceses, adversários do Brasil no Grupo C, ainda têm o jogador mais velho da competição: o goleiro Craig Gordon (nascido em 31 de dezembro de 1982), com 43 anos. O mais novo, porém, é o meia mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 anos, nascido em 14 de outubro de 2008.

Já a atual campeã mundial, a Argentina, está em sexto, ao lado da RD Congo, com média de idade de 29,1 anos.

Média de idade das seleções da Copa-2026

1º – Panamá e Irã (30,4)
2º – Colômbia (30,1)
3º – Cabo Verde (29,7)
4º – Qatar (29,4)
5º – Brasil e Escócia (29,2)
6º – Argentina e RD Congo (29,1)
7º – Paraguai e Egito (29)
8º – Uruguai (28,7)
9º – Áustria (28,6)
10º – Uzbequistão e Arábia Saudita (28,5)
11º – Jordânia (28,4)
12º – Croácia e Suíça (28,3)
13º – Coreia do Sul e Nova Zelândia (28,1)
14º – Portugal, Alemanha e Curaçao (28)
15º – México (27,9)
16º – Japão (27,8)
17º – Holanda e Turquia (27,7)
18º – Bélgica, Suécia, Chéquia e Haiti (27,6)
19º – Austrália (27,4)
20º – Iraque (27,2)
21º – Inglaterra, Senegal e Canadá (27,1)
22º – França e Gana (27)
23º – Estados Unidos e Argélia (26,9)
24º – Noruega e África do Sul (26,8)
25º – Espanha (26,7)
26º – Tunísia (26,6)
27º – Marrocos e Bósnia-Herzegovina (26,4)
28º – Equador (26,1)
29º – Costa do Marfim (25,8)

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