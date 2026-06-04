Os eleitos de Ancelotti: Weverton

Weverton chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das histórias mais improváveis da convocação de Carlo Ancelotti. Aos 38 anos, o goleiro parecia distante dos holofotes da Seleção após encerrar seu ciclo histórico no Palmeiras. No entanto, uma mudança para o Grêmio e uma sequência de atuações decisivas recolocaram seu nome entre os melhores goleiros do país. A convocação surpreendeu parte da torcida brasileira. Afinal, Weverton não havia sido chamado por Ancelotti antes da lista final para o Mundial. Mesmo assim, o treinador italiano valorizou a experiência do goleiro, que disputará sua segunda Copa do Mundo.

Além da liderança dentro de campo, Weverton acumulou atuações decisivas durante o primeiro semestre. Assim, o desempenho consistente recolocou seu nome na disputa por uma vaga na Seleção, superando concorrentes mais jovens como Hugo Souza, Bento e John.

Mas esta será sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, no Catar, integrou o elenco comandado por Tite e fez sua estreia em Mundiais na vitória sobre a Coreia do Sul. Agora, retorna quatro anos depois ainda como uma referência da posição no futebol brasileiro.

A convocação também marcou um feito para o Grêmio. Afinal, Weverton se tornou o primeiro jogador do clube gaúcho chamado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira desde Pedro Geromel, em 2018. Além disso, entrou para a seleta lista de atletas gremistas que representaram o Brasil em Mundiais.

Confira aqui as atuações de Brasil 6×2 Panamá na opinião do J10

Fala, Weverton

“O menino que nasceu no Acre vai disputar mais uma Copa do Mundo. Eu, Alisson e Ederson estamos prontos para jogar. Isso traz grande competitividade grande para a seleção. Enfim, o escolhido para ser titular fará o seu melhor.”

Raio-X

Nome: Weverton Pereira da Silva

Idade: 38 anos

Data de nascimento: 13/12/ 1987

Altura: 1,89m

Peso: 84kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 27

Jogos: 10

Gols Sofridos: 7

Títulos: Medalha de Ouro Olímpica (2016) Copa América (2019)

Nos clubes

Equipes: Corinthians (2006), Remo (2008), Oeste (2009), América-RN (2010), Athletico-PR (2012-2017), Palmeiras (2018-2025) e Grêmio (desde 2026)

Títulos

Athletico-PR

Campeonato Paranaense: 2016

Copa Sul-Americana: 2018

Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 2018, 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2020

Conmebol Libertadores: 2020 e 2021

Recopa Sul-Americana: 2022

Supercopa do Brasil: 2023

Campeonato Paulista: 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025

Opinião do Leo*

“Carlo Ancelotti começou a conhecer Weverton de perto somente neste período de treinos na Granja Comary e nos Estados Unidos. Grande surpresa dos 26 nomes da lista do dia 18 de maio, o goleiro do Grêmio ultrapassou Bento, um dos jogadores mais presentes no ciclo do italiano, na reta final antes da convocação. Ou seja, reúne predicados que chamaram a atenção do técnico italiano. A experiência é um deles, afinal, a sua convocação para a Copa do Mundo corrobora a linha de pensamento não só de Carleto como também de Taffarel, tetracampeão em 1994 e hoje treinador de goleiros da CBF.

Weverton marcou época no Palmeiras e tenta manter o mesmo nível em um Grêmio que está muito longe do nível daquelas equipes montadas por Abel Ferreira. Uma tarefa hercúlea. Mas, no Mundial, a única chance de jogar é se os dois que estão à sua frente se machucarem, apresentarem falhas clamorosas ou se o Brasil for a campo com o time já classificado, em caso de um jogo para cumprir tabela”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.