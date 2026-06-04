Cruzeiro prepara limpa no elenco e define saídas na janela

O Cruzeiro se prepara para uma janela de transferências movimentada após a pausa para a Copa do Mundo. Além disso, a diretoria também trabalha para reduzir o elenco e encaminhar a saída de jogadores que perderam espaço nos últimos meses. A movimentação faz parte do planejamento para a sequência, visando o Brasileirão e o duelo contra o Flamengo, pelo mata-mata da Libertadores.

Entre os nomes mais próximos de uma mudança está Japa. Apesar de ser bem avaliado internamente, o volante ainda não recebeu oportunidades com Artur Jorge e vê com bons olhos uma transferência por empréstimo para ganhar sequência. O jogador desperta interesse do Coritiba e também de um clube europeu, enquanto a Raposa entende que a experiência pode contribuir para sua evolução. O vínculo do atleta com a Raposa vai até o fim de 2030.

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Cruzeiro busca definir casos pendentes no elenco

Outro jogador que vive situação delicada é Wanderson. O atacante entrou em campo nas primeiras partidas sob o comando de Artur Jorge. No entanto, perdeu espaço após a recuperação de concorrentes diretos no setor ofensivo. Como já ultrapassou o limite de partidas permitido para defender outro clube da Série A, uma eventual saída passaria por equipes da Série B para baixo ou internacional.

Bem como Wanderson, Chico da Costa também aparece entre os nomes com poucas chances de permanência. O atacante recebeu sondagens recentemente e segue analisando possibilidades para a sequência da carreira. Enquanto isso, o Cabuloso tenta encontrar uma solução para Walace. Afastado desde abril após um episódio de indisciplina, o volante continua treinando separadamente e não faz parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada.

A reformulação já começou nos bastidores. Alguns jogadores das categorias de apoio tiveram destinos encaminhados, como Pedrão e William Fernando, que devem seguir para o Avaí, além de Janderson, que parte para Portugal. Com a abertura da janela marcada para 20 de julho, a expectativa desse modo é de semanas intensas na Toca da Raposa, tanto para saídas quanto para novas chegadas.

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