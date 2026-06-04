Presidente do City revela bastidores da saída de Guardiola

O presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, revelou detalhes curiosos sobre sua relação com Pep Guardiola ao longo dos dez anos em que trabalharam juntos. De acordo com o dirigente, o técnico cogitou deixar o clube em diversas ocasiões, mas acabou permanecendo graças a conversas que ajudaram a adiar sua despedida.

Guardiola encerrou sua trajetória no City em maio deste ano, após uma passagem histórica marcada por 20 títulos conquistados. Apesar de ter renovado seu contrato várias vezes desde que chegou ao clube, em 2016, o treinador nunca escondeu as dúvidas sobre permanecer por longos períodos no mesmo projeto.

Além disso, Mubarak contou que desenvolveu uma relação muito próxima com o espanhol e brincou ao dizer que chegou a atuar como uma espécie de “psicólogo” do treinador durante esses anos.

“Criamos uma amizade muito forte. Houve vários momentos em que Pep pensou em sair, mas era preciso entender se aquela decisão era realmente definitiva ou apenas uma reação ao desgaste natural do cargo”, explicou.

O presidente comparou a situação à famosa história do menino que gritava “lobo”, afirmando que as ameaças de saída de Guardiola se repetiram diversas vezes ao longo da década. Por isso, segundo ele, era necessário avaliar cada caso com calma antes de aceitar uma decisão.

De acordo com Mubarak, Guardiola nunca imaginou permanecer tanto tempo em Manchester. Mesmo após conquistar títulos e renovar seu vínculo sucessivamente, o treinador continuava questionando por quanto tempo seguiria no comando da equipe.

O dirigente afirmou que, em várias oportunidades, conseguiu convencer o espanhol a continuar no projeto. No entanto, quando percebeu que a decisão de deixar o clube era definitiva, optou por não insistir.

“Desta vez foi diferente. Eu sabia que ele estava convicto da escolha e respeitei completamente sua decisão”, revelou.

Quem será o substituto?

Agora, com a expectativa de que Andoni Iraola assuma o comando da equipe, Mubarak acredita que o Manchester City seguirá competitivo. O dirigente destacou que a cultura vencedora construída ao longo dos últimos anos continuará sendo uma das principais forças do clube.

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Além disso, ele também relembrou a contribuição de treinadores como Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, mas ressaltou que Guardiola foi responsável por elevar o City a um novo patamar no futebol mundial.

“O que Pep construiu aqui transformou o clube. Ele ajudou a criar uma mentalidade vencedora que continuará fazendo parte da nossa identidade”, afirmou.

Presidente do City faz elogios a Haaland

Além de comentar a saída do treinador, Mubarak elogiou Erling Haaland. Para ele, o atacante norueguês exerce papel de liderança desde sua chegada ao clube, em 2022, graças à personalidade forte, ao carisma e ao impacto que tem em campo.

“Ele sempre teve perfil de líder. Mas, quando você possui a qualidade e a influência que Haaland tem, naturalmente acaba se tornando uma referência para o grupo”, concluiu.

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