Copa do Mundo: Fifa veta entrada de garrafas d’água nos estádios

A Copa do Mundo começa daqui a uma semana, com o jogo de abertura entre México e África do Sul já tem uma polêmica antes mesmo de a bola rolar. Nesta semana, a Fifa determinou que, mesmo com todo calor previsto para o Mundial, os torcedores não poderão levar garrafas plásticas de água para as arquibancadas.

Segundo a entidade, o veto foi instaurado para “previnir o risco de lesões aos jogadores e torcedores”. Uma vez que as garrafas podem ser atiradas no gramado e nas arquibancadas.

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Anteriormente, a Fifa havia permitido a entrada de garrafas de plástico nos estádios, sendo elas vazias, transparentes e reutilizáveis. Desde que com uma capacidade máxima de um litro. Contudo, na última terça, a entidade promoveu uma atualização nas normas de conduta e passou a proibir a entrada das garrafinhas.

“Fifa tem o compromisso de proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, torcedores, voluntários e funcionários. Por isso, a Fifa tomou a decisão de proibir garrafas nos estádios. É uma forma a previnir o risco de lesão a jogadores e todos os presentes. Garrafas vindas de fora já são proibidas em vários estádios por normas de segurança. A Fifa agora vai aplicar essas normas a todas as arenas participantes do torneio. A Fifa trabalha de maneira próxima aos Comitês Organizadores de cada cidade e às autoridades locais para que sejam providenciadas estações de combate ao calor em todos os estádios, como locais de resfriamento, ventiladores, estações de hidratação e mais”, afirmou um porta-voz da entidade ao ‘The Athletic”.

Com a nova determinação, os torcedores que forem aos estádios da Copa do Mundo de 2026 poderão utilizar os bebedouros das arenas se comprarem uma garrafa de água nos bares, com preços ainda não divulgados pela Fifa. Na Copa do Mundo de Clubes em 2025, os bares estavam cobrando um valor entre 4 e 6 dólares por uma água.

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