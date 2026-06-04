Veja a programação do Flamengo nos próximos meses

De férias durante a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo já sabe sua programação para os próximos meses. A reapresentação do grupo, aliás, ocorre no dia 19 de junho, somente com os jogadores que estão na Copa do Mundo fora da delegação. Nove dias depois, dia 28, o Rubro-Negro viajará à Europa para uma intertemporada.

Por lá, a equipe comandada por Leonardo Jardim realizará três amistosos. Primeiro, contra o Falkirk (ESC), entre os dias 3 e 4 de julho. Depois, contra o Birmingham (8/7) e, por fim, contra o Benfica, dia 11. Assim, o grupo retorna ao Brasil logo no dia seguinte.

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A “reestreia” na temporada se dará pelo Brasileirão, quando o Flamengo encara a Chapecoense, fora de casa, no dia 22 de julho. Serão mais três compromissos consecutivos pelo principal torneio do país antes de iniciar a campanha no mata-mata da Libertadores.

Primeiro, o time encara o São Paulo, no Maracanã, no dia 26 de julho, pela primeira rodada do returno. Três dias mais tarde, o adversário é o Internacional, no Beira-Rio. Por fim, o desafiador do Flamengo é o Vitória, responsável por eliminar o time carioca na Copa do Brasil, em meados de maio. Tal duelo ocorre no Maracanã, dia 9 de agosto.

No dia 12, o jogo é contra o Cruzeiro, mas pela Libertadores. No Mineirão, os times dão início ao duelo por vaga nas quartas de final. A partida da volta, aliás, ocorrerá no Maracanã, dia 19. Antes, porém, duelo contra o Mirassol, pelo Brasileirão, no dia 16.

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