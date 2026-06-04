Wesley destaca polivalência e revela orientações de Ancelotti: “Ajuda nos detalhes”

Em meio à expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo, Wesley demonstrou entusiasmo durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira. Afinal, o lateral-direito falou sobre a realização e a pressão de representar o país no principal torneio do futebol mundial e garantiu que trabalha para corresponder à confiança da comissão técnica.

“Confesso que está bem difícil, mas é algo que estou controlando porque é um sonho estar aqui. Tento me manter o mais calmo possível para que eu possa dar o meu melhor”, disse o jogador da Roma.

“É muita pressão, sei da responsabilidade que é estar aqui, então como já passei por tanta coisa, é tentar fazer o que já fiz quando estava em uma fase ruim. (Sempre) tentar dar a volta por cima. É minha primeira experiência em uma Copa, então estou quero que só aconteça coisas boas, estou me preparando para isso, que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa”, frisou.

Posicionamento e conversas com Ancelotti

O jogador falou sobre a responsabilidade tanto ofensiva quanto defensiva pelo lado do campo e o diálogo com Ancelotti sobre posicionamento. Além disso, citou a questão da polivalência, pois atuou na ponta esquerda e de forma bastante ofensiva com a camisa da Roma.

“Conversou comigo (Ancelotti) na frente de todos os atletas. Ele mostrou um vídeo em que eu cometi um erro e perguntou ao Danilo o que eu deveria fazer. Eu já sabia deste erro. Comentou na frente de todos, mas uma conversa saudável para agregar ao meu futebol. Ele sabe do meu potencial ofensivo. Quando estou bem ofensivamente, estarei bem defensivamente e vice-versa. Ele me ajuda nos detalhes, de não dar bote, cercar, momento certo de subir e de ficar. Espero que eu possa ajudar muito na defesa e no ataque”, explicou.

“O jogo que vai decidir. Se eu começar jogando na estreia da Copa (contra Marrocos) e ele pedir para eu ficar o jogo todo defendendo, eu vou ficar. Se pedir para ser o Wesley que eu sou e atacar, também vou fazer. Ele pode pedir para fazer as duas coisas e também farei. Estou aqui para ajudar, não importa. Se for para ficar 90 minutos defendendo, não importa”, completou.

“É um aprendizado (jogar pela esquerda). Conversei com Danilo sobre isso, pois é um pouco estranho e sinto a diferença de cada lado. Preciso treinar um pouco mais, ajuste de corpo, mas é algo que agregou o meu futebol, visto que posso fazer as duas funções. Mas pela esquerda sou muito mais ofensivo do que pela direita. Meu poder ofensivo é muito bom. estou feliz que está dando tudo certo; O importante é estar nas quatro linhas”, salientou.

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Olho na agenda

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). No entanto, a CBF informou, na manhã desta quinta-feira (4), que Neymar não vai seguir com a delegação para a cidade de Cleveland, local do amistoso, com o objetivo de acelerar o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha.

O camisa 10 da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue um cronograma específico. Na quarta-feira (3), inclusive, o atacante fez apenas atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro.

Na atividade de quarta-feira (3), treinador realizou mudanças em relação à formação que venceu o Panamá no Maracanã. Igor Thiago apareceu entre os titulares na vaga de Matheus Cunha, enquanto Lucas Paquetá ocupou o lugar de Luiz Henrique. Em determinado momento do treinamento, Léo Pereira chegou a atuar na posição de Casemiro, mas o volante retomou rapidamente seu posto na equipe principal.

Além das trocas de peças, a movimentação chamou atenção pela dinâmica dos jogadores. Os laterais tiveram liberdade para circular por diferentes setores do campo e participaram constantemente da construção das jogadas. Já Lucas Paquetá atuou boa parte do tempo aberto pelo lado direito do ataque.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.



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