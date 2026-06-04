Convocado pelo Japão, Hiroki Ito tem raízes com o Santos

A convocação de Hiroki Ito para a Copa do Mundo trouxe à tona uma curiosa conexão entre o futebol japonês e o Santos. Atualmente no Bayern de Munique e consolidado na seleção do Japão, o zagueiro de 27 anos deu seus primeiros passos no esporte em uma academia ligada ao clube paulista, em Shizuoka. A história foi destacada pela J.League Insider BR, do jornalista Matheus Braga, especialista em futebol japonês na atualidade.

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Oriundo da cidade de Hamamatsu, Ito iniciou sua trajetória aos quatro anos na Mario Futsal School, projeto criado pelo brasileiro Mario Anmitsu. A escola mantinha parceria com o Peixe e servia como uma espécie de extensão da filosofia dos Meninos da Vila em território japonês. Durante esse período, o defensor participou de atividades ligadas ao clube e chegou a viajar ao Brasil para conhecer de perto a estrutura da base.

Do Santos ao Bayern de Munique

A experiência no Brasil foi importante para o desenvolvimento do jovem atleta. Ainda durante a adolescência, Ito passou a integrar as categorias de base do Júbilo Iwata, clube onde concluiu sua formação e iniciou a carreira profissional. O crescimento foi rápido e, com boas atuações pela J.League, despertou interesse do mercado europeu. Posteriormente, o zagueiro se transferiu para o VfB Stuttgart, da Alemanha, onde ganhou projeção internacional.

O desempenho consistente na Bundesliga abriu caminho para um salto ainda maior na carreira. Em seguida, o Bayern de Munique investiu cerca de 30 milhões de euros para contratar o defensor. Assim, a aquisição foi uma das transferências mais valiosas da história do futebol japonês. Enquanto isso, Ito passou a se firmar também na seleção nacional, tornando-se presença frequente nas convocações até alcançar a vaga para o Mundial da América do Norte. Atualmente, de acordo com a J.League Insider, o japonês está na mira do rival Borussia Dortmund.

Shizuoka é pedaço do Brasil no Japão

Situada em Chubu, a província de Shizuoka lidera a concentração de brasileiros no Japão, tendo Hamamatsu, terra natal de Ito, como sede do Consulado e de grandes eventos culturais. Além disso, a força migratória ganha tração ao se integrar aos polos de Gunma e Aichi, somando uma comunidade de 200 mil residentes no país. Mais ao sul, fica a província de Mie, casa do lendário Autódromo de Suzuka, onde Ayrton Senna conquistou seus três títulos na Fórmula 1, selando o laço histórico entre as duas nações.

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