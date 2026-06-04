Fabinho valoriza convocação para segunda Copa do Mundo: “Bom estar de volta”

A Seleção Brasileira estreia daqui a nove dias na Copa do Mundo de 2026, e um remanescente de 2022, que parecia estar muito longe de disputar mais um Mundial com o Brasil, está mais uma vez no elenco.

Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita e não mais no Liverpool, como foi em 2022, Fabinho parecia uma carta fora do baralho, mas que acabou retornando como um jogador de confiança de Carlo Ancelotti após três anos fora da Seleção.

“Sabia que minha mudança de clube poderia me afastar um pouco da Seleção, mas sempre tive esperança de voltar aqui. Quando recebesse uma oportunidade, era comigo. Foi um período meio longo, quase três anos sem ser convocado. Foi muito bom estar de volta e mostrar meu trabalho. Estar aqui na Copa é muito especial”, disse Fabinho.

LEIA MAIS: Wesley destaca polivalência e revela orientações de Ancelotti: “Ajuda nos detalhes”

O volante, inclusive, falou sobre como foi a expectativa para a convocação. Como teve poucas chances no ciclo, Fabinho afirmou que sentiu um nervosismo para saber se estaria entre os 26 nomes na lista final de Ancelotti. Algo que não aconteceu em 2022, já que era uma peça quase que indispensável para Tite.

“Na convocação do Catar, estive presente em todos os jogos da Eliminatória, estava bem confiante que iria. Para essa aqui foi diferente, bem mais emocionante. Depois das últimas convocações eu estava confiante, mas depois que ouvi meu nome foi um alívio. Você dá valor a tudo que passou nesse período”, lembrou.

Fabinho também falou sobre o sonho de poder ser campeão do mundo. O volante, que viveu o pesadelo da eliminação da Copa do Mundo de 2022, mostrou confiança no trabalho da equipe e de Carlo Ancelotti.

“O que faz a gente sonhar alto é saber a qualidade de cada jogador que está aqui e a camiseta do pentacampeão. Eu estou aqui há pouco tempo, mas há uma grande confiança nesse grupo e em todos os treinadores. O trabalho está sendo bem feito. Tem coisas para melhorar, mas estamos muito confiantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.