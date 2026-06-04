Internacional define primeiro teste da intertemporada de Pezzolano

O Internacional já começou a desenhar os passos da intertemporada que ocorrerá durante a pausa para a Copa do Mundo. O primeiro compromisso da equipe de Paulo Pezzolano está confirmado para o dia 4 de julho, quando o Colorado enfrentará o Coritiba em um jogo-treino que servirá como etapa inicial da preparação para a sequência da temporada.

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O clube paranaense divulgou a partida, que e acontecerá em Porto Alegre. Embora os detalhes ainda não sejam oficiais pelo lado do clube gaúcho, a tendência é que a movimentação ocorra no CT Parque Gigante. Como se trata de um teste preparatório, a atividade deverá acontecer a portões fechados.

Pezzolano quer mais jogos antes da retomada

O confronto diante do Coritiba deve ser apenas o primeiro da programação colorada durante a paralisação. Paulo Pezzolano já sinalizou à direção que considera importante realizar entre três e quatro testes antes do retorno das competições. O objetivo, nesse sentido, é recuperar o ritmo dos jogadores, aprimorar o condicionamento físico e promover ajustes táticos após um primeiro semestre de oscilações.

A comissão técnica entende, desse modo, que o período será decisivo para corrigir problemas apresentados pela equipe ao longo da temporada. Além disso, a intertemporada também aproveita a reintegração de atletas que retornam de lesão e observação de jogadores que podem ganhar espaço no elenco para a sequência do calendário.

Após o revés para o Bragantino na última rodada, o elenco colorado entrou em férias e permanecerá afastado das atividades até o dia 22 de junho. A partir da reapresentação, o grupo iniciará uma nova fase de treinamentos sob o comando do treinador uruguaio. O retorno oficial ao Brasileirão está previsto para o dia 22 de julho, quando o Internacional recebe o Cruzeiro no Beira-Rio.

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