Com portões fechados, Irã vence Mali em amistoso para Copa do Mundo

O Irã bateu Mali por 2 a 0, em amistoso realizado na cidade de Antalya, na Turquia. O jogo não teve a presença de público e marcou a finalização da preparação da seleção do Oriente Médio de olho na Copa do Mundo de 2026.

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Saeid Ezatolahi marcou aos 12 minutos do primeiro tempo o primeiro gol do Irã, com Ramin Rezaeian ampliando aos dez da segunda etapa. A Federação Iraniana explicou os motivos de realizar o amistoso com os portões fechados.

“Considerando a importância do amistoso da seleção iraniana de futebol contra o Mali, e em consonância com os objetivos táticos do técnico da seleção iraniana, a partida contra o Mali será realizada com portões fechados e sem a presença da imprensa”, informou a entidade por meio de um comunicado.

Este foi o quarto amistoso do Irã visando à preparação para a Copa do Mundo. A seleção perdeu da Nigéria (2 a 1), mas venceu Gâmbia (3 a 1) e Costa Rica (5 a 0).

A equipe comandada por Amir Ghalenoei viaja no próximo sábado e chega no domingo a Tijuana, no México, onde será sua base durante a Copa do Mundo. A estreia ocorrerá no dia 15 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, contra a Nova Zelândia.

Além da seleção da Oceania, o Irã vai enfrentar Bélgica e Egito no Grupo G.

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