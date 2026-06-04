ASSINE JÁ!
Jogada10

Com portões fechados, Irã vence Mali em amistoso para Copa do Mundo

Com portões fechados, Irã vence Mali em amistoso para Copa do Mundo
Com portões fechados, Irã vence Mali em amistoso para Copa do Mundo -

O Irã bateu Mali por 2 a 0, em amistoso realizado na cidade de Antalya, na Turquia. O jogo não teve a presença de público e marcou a finalização da preparação da seleção do Oriente Médio de olho na Copa do Mundo de 2026.

LEIA MAIS: Brasil tem um dos times mais velhos da Copa do Mundo de 2026

Saeid Ezatolahi marcou aos 12 minutos do primeiro tempo o primeiro gol do Irã, com Ramin Rezaeian ampliando aos dez da segunda etapa. A Federação Iraniana explicou os motivos de realizar o amistoso com os portões fechados.

“Considerando a importância do amistoso da seleção iraniana de futebol contra o Mali, e em consonância com os objetivos táticos do técnico da seleção iraniana, a partida contra o Mali será realizada com portões fechados e sem a presença da imprensa”, informou a entidade por meio de um comunicado.

Este foi o quarto amistoso do Irã visando à preparação para a Copa do Mundo. A seleção perdeu da Nigéria (2 a 1), mas venceu Gâmbia (3 a 1) e Costa Rica (5 a 0).

A equipe comandada por Amir Ghalenoei viaja no próximo sábado e chega no domingo a Tijuana, no México, onde será sua base durante a Copa do Mundo. A estreia ocorrerá no dia 15 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, contra a Nova Zelândia.

Além da seleção da Oceania, o Irã vai enfrentar Bélgica e Egito no Grupo G.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas