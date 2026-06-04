Liverpool anuncia Andoni Iraola como substituto de Arne Slot

O Liverpool confirmou nesta quinta-feira (4) a contratação de Andoni Iraola como novo treinador da equipe. O espanhol assume o comando dos Reds após a saída de Arne Slot e assinou contrato válido por duas temporadas.

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Em suas primeiras declarações como técnico do clube inglês, Iraola não escondeu a empolgação com o novo desafio. O treinador destacou o tamanho da instituição, a força da torcida e a oportunidade de disputar títulos como fatores decisivos para aceitar o convite.

“Estou muito feliz por estar aqui. O Liverpool sempre foi um clube especial, mas conhecer tudo de perto faz com que essa sensação seja ainda maior. É uma oportunidade incrível para qualquer treinador”, afirmou.

O espanhol também ressaltou a qualidade do elenco e a ambição do clube de seguir competindo no mais alto nível do futebol europeu.

“Treinar jogadores desse nível e lutar por conquistas importantes é algo muito motivador. Existem poucos projetos tão atrativos quanto este”, completou.

Iraola chega a Anfield depois de um trabalho de destaque no Bournemouth. Durante três temporadas à frente da equipe, conseguiu consolidar o clube na Premier League e conduziu o time à primeira participação em competições europeias de sua história.

Mesmo após perder peças importantes do elenco na última janela de transferências, o treinador manteve o time competitivo e garantiu uma vaga na Liga Europa. Agora, o desafio será ainda maior: comandar um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial e recolocar o Liverpool na disputa pelos principais títulos da temporada.

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