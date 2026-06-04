Robert Renan e mais três: as opções de compra do Vasco

Após acertar a renovação de empréstimo de Robert Renan até dezembro, o Vasco ainda tem outras questões parecidas a lidar. Afinal, o zagueiro não é o único emprestado ao clube da Colina. Atualmente, outros três jogadores estão em São Januário cedidos por outros times e possuem opções de compra.

Robert Renan tem vínculo com o Zenit (RUS), mas no empréstimo ao Vasco existia cláusula de renovação da cedência por mais seis meses, algo realizado na última terça-feira (3/6), segundo o jornalista Venê Casagrande. No entanto, se quiser contar com o jogador em definitivo, o Cruz-Maltino terá de pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,2 milhões no câmbio atual) aos russos.

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Seu companheiro de zaga, Carlos Cuesta, vive situação diferente. Emprestado já até dezembro junto ao Galatasaray (TUR), o jogador só permanecerá na Colina se o Vasco ativar a cláusula de opção de compra, hoje no preço de 5,75 milhões de euros (R$ 34 milhões). Já Rojas, emprestado pela LDU (EQU), tem opção fixada em 3,5 milhões de dólares (R$ 17,7 milhões).

Por fim, o principal do quarteto é Cuiabano, brasileiro pertencente ao Nottingham Forest (ING). Assim, o jogador é o mais caro dos quatro, com preço fixado em 10 milhões de euros (R$ 59 milhões). Matheus França era outro jogador emprestado, mas sem passe fixado. Como não agradou em seu período em São Januário, retornou ao Crystal Palace (ING), seu clube de origem.

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