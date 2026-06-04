Estêvão revela surpresa de médico com recuperação e explica decisão de não operar

Fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma grave lesão muscular, Estêvão revelou detalhes do processo de recuperação e surpreendeu ao contar que um exame recente deixou até mesmo os médicos impressionados com sua evolução.

Durante participação em um culto religioso em Franca, no interior de São Paulo, no último dia 31 de maio, o atacante do Chelsea relatou que uma nova ressonância magnética realizada há duas semanas apresentou um resultado acima das expectativas. Segundo o jogador, o médico responsável pelo exame não encontrou sinais da lesão que o afastou dos gramados desde abril.

“Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: “não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já” (risos). E ele falou: “É, dá para perceber mesmo””, disse Estêvão, que prosseguiu.

“Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está. Falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia”, contou.

Decisão de evitar cirurgia

O atacante também revelou os bastidores da escolha por não passar por uma operação. De acordo com Estêvão, o Chelsea defendia a realização do procedimento cirúrgico após a ruptura de aproximadamente 80% do bíceps femoral da coxa direita.

O jovem afirmou que recebeu pressão para operar, inclusive da alta cúpula do clube inglês. Ainda assim, optou por seguir outro caminho após conversar com a família.

“Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Mas juntos com meus pais, e sempre falo que é muito importante ter as pessoas que você ama do seu lado, porque é muito difícil tomar essas decisões sozinho, porque está cercado de muitas pressões e outras coisas, optei por não fazer cirurgia. É um procedimento que vai demorar tempo. Deus está no controle” acrescentou.

Enquanto aguarda a liberação para retornar aos gramados, Estêvão realiza todo o tratamento no centro de treinamento do Palmeiras. O atacante já iniciou trabalhos de corrida e segue avançando nas etapas da recuperação.

Lesão tirou Estêvão da Copa do Mundo

Estêvão sofreu a lesão no dia 18 de abril, durante partida entre Chelsea e Manchester United pela Premier League. Na ocasião, o brasileiro pisou em falso durante uma arrancada, sentiu fortes dores na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro, o atacante estava no radar da Seleção para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da lista final por conta do problema físico.

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