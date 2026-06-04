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Gyökeres marca, mas Suécia só empata em amistoso para Copa

Gyökeres marca, mas Suécia só empata em amistoso para Copa
Gyökeres marca, mas Suécia só empata em amistoso para Copa -

Em amistoso realizado nesta quinta-feira (4) na Strawberry Arena, em Solna, a Suécia ficou no empate em 2 a 2 com a Grécia. Gyökeres e Nilsson marcaram os gols dos escandinavos, enquanto Tsimikas e Masouras, este nos acréscimos, deixaram tudo igual para a seleção visitante.

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O jogo teve muitas reviravoltas. Afinal, Tsimikas abriu o placar para os gregos logo aos nove minutos de partida. Artilheiro do Arsenal, Gyökeres deixou tudo igual no retorno do intervalo.

Melhor em campo, a Suécia virou com Nilsson, aos 24 da segunda etapa. Quando a vitória parecia certa, Masouras empatou aos 49 do segundo tempo, decretando números finais ao amistoso.

A Suécia está no Grupo F da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 14 de junho, em Monterrey, no México, contra a Tunísia. Holanda e Japão completam a chave dos escandinavos. Por outro lado, a Grécia não se classificou para a disputa do Mundial.

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