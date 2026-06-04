Olympique de Marselha pode perder vaga na Liga Europa

O Olympique de Marselha corre o risco de ficar fora das competições europeias da próxima temporada por questões relacionadas ao fair play financeiro da Uefa. De acordo com informações divulgadas pelo jornal L’Equipe nesta quinta-feira (4), a possibilidade já movimenta os bastidores do futebol francês, principalmente entre os clubes que terminaram logo atrás do time na tabela da Ligue 1 e podem ser beneficiados caso a punição seja confirmada.

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A situação está sendo analisada pelo órgão de controle financeiro da Uefa, que avalia se o clube cumpriu os compromissos assumidos nos últimos anos. A expectativa é de que uma decisão aconteça nos próximos dias, e uma das sanções previstas é justamente a exclusão das competições continentais por uma temporada.

Em 2022, o Marselha firmou um acordo com a Uefa para adequar suas contas às regras do fair play financeiro. Pelo compromisso, o clube deveria limitar suas perdas financeiras durante um período de três temporadas, contando ainda com aportes do acionista para equilibrar as contas. Segundo o L’Equipe, o Marselha não alcançou as metas previstas no acordo.

A diretoria do Marselha pretende argumentar que a crise dos direitos de transmissão do futebol francês teve impacto direto nas finanças do clube. No entanto, ainda não há garantia de que a Uefa aceitará essa justificativa como suficiente para evitar uma punição.

Como ficaria o cenário

Dessa maneira, caso a exclusão seja confirmada, a vaga europeia do Marselha será repassada ao clube mais bem colocado na classificação final da Ligue 1 que atenda aos critérios financeiros da entidade. Nesse cenário, o Rennes herdaria a vaga. Com isso, o Mônaco subiria para a Liga Europa, enquanto o Strasbourg passaria a ocupar uma vaga nos playoffs da Liga Conferência.

A temporada já vinha sendo turbulenta para o Marselha dentro e fora de campo. Isto porque, além das incertezas financeiras, o clube também enfrentou mudanças importantes em sua estrutura, com as saídas do presidente Pablo Longoria, do diretor esportivo Mehdi Benatia e do técnico Roberto De Zerbi. Ao mesmo tempo, a equipe não conseguiu a classificação para a Champions, encerrando uma temporada marcada por instabilidade e pressão nos bastidores.

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