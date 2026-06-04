Espanha se despede de casa com empate contra o Iraque

A Espanha decepcionou seu torcedor na despedida antes de viajar para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4/6), a Fúria ficou apenas no 1 a 1 com o Iraque, outra equipe que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Ferran Torres, capitão nesta noite no Riazor, em Corunha, anotou o gol espanhol, enquanto Doski fez para os iraquianos.
Agora, as equipes rumam às sedes da Copa. A Espanha, aliás, viaja já nesta sexta-feira (6/6) para o México, onde realizará seu último amistoso antes de estrear no Grupo H. Já o Iraque surge no (difícil) Grupo I do Mundial.
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Tudo igual no Riazor
Mesmo com alguns desfalques, em especial Lamine Yamal, craque do Barcelona, o primeiro gol não tardou a sair no estádio do Deportivo La Coruña. Ferran Torres, o capitão espanhol com a ausência de Rodri, recebeu no círculo central, disparou cortando para o lado esquerdo da área e, logo aos 15′, mandou rasteiro para fazer 1 a 0. Lindo gol na Espanha! O empate, porém, saiu ainda no primeiro tempo e de maneira bizarra. Doski dominou pela esquerda, observou o mau posicionamento de Unai Simón e mandou direto, marcando um golaço sem ângulo, aos 27′.
Ainda que diante de seu torcedor, a Espanha não conseguia encontrar o gol da vitória. Visando testes, o técnico Luis De la Fuente promoveu diversas mudanças no intervalo e aos 15′ da etapa final. O mesmo valeu para o Iraque através do treinador australiano Graham Arnold. Dessa forma, o jogo ficou confuso, com pouco entrosamento entre os atletas em campo e sem grandes chances. Ao apito final, aplausos da torcida espanhola apesar do tropeço.
Próximos passos
A Espanha encerra sua preparação na busca pelo bicampeonato mundial em amistoso contra o Peru, marcado para segunda-feira (8/6), em Puebla, no México. Será às 23h (de Brasília). Já na Copa, a estreia será no dia 15 de junho contra Cabo Verde, em Atlanta (EUA).
O Iraque, de volta ao principal torneio do mundo após 40 anos de ausência, não terá vida fácil pela frente. Afinal, após encarar a Venezuela, na terça-feira (9/6), em amistoso realizado em Illinois (EUA), estreia contra a Noruega, dia 16 de junho, no Gillette Stadium, em Boston, também nos Estados Unidos.
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