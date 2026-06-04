Lewis Hamilton diz que vai torcer para o Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira ganhou um torcedor de peso para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (04/6), o piloto britânico Lewis Hamilton declarou que acompanhará o torneio na torcida pelo Brasil e revelou que a equipe canarinho sempre foi sua seleção favorita, mesmo tendo nascido e crescido na Inglaterra.

Durante entrevista concedida antes do GP de Mônaco de Fórmula 1, o heptacampeão mundial foi questionado se considerava o Brasil sua “segunda seleção” no Mundial. No entanto, Hamilton preferiu dividir sua torcida entre os dois países.

“Para mim, está empatado (torcer para o Brasil) com a Inglaterra. Honestamente, o Brasil sempre foi minha seleção favorita. Eu cresci na Inglaterra, adorava assistir ao Brasil jogar. Acho que são as cores, a cultura, a equipe, os jogadores sempre pareciam ser os mais habilidosos. Eu também aprecio de onde eles vêm, muitos jogadores vêm das ruas, brincam descalços e isso é muito especial sobre a cultura brasileira”, declarou.

A relação de Lewis Hamilton com o Brasil, aliás, vai muito além do futebol. Admirador declarado do país e de Ayrton Senna, o piloto construiu ao longo dos anos uma forte conexão com os brasileiros. Além disso, em 2022, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil em reconhecimento à sua trajetória e ao carinho demonstrado pelo país.

Aliás, a homenagem aconteceu um ano após sua marcante vitória no GP de São Paulo, em Interlagos. Na ocasião, Hamilton celebrou carregando a bandeira brasileira dentro do carro e também no pódio, repetindo um gesto eternizado por Senna.

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