Costa do Marfim vence de virada e encerra invencibilidade de um ano da França

A Costa do Marfim surpreendeu e venceu a França por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (4), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O resultado encerrou uma invencibilidade de um ano da seleção francesa e reforçou a confiança dos marfinenses às vésperas do torneio. Os franceses abriram o placar com Cherki no fim do primeiro tempo, mas a seleção africana virou a partida com gols de Guéla Doué, irmão de Désiré Doué, atacante do PSG, e Amad Diallo na segunda etapa.

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Apontada como uma das principais candidatas ao título mundial, a França utilizou o compromisso para ajustar os últimos detalhes antes da estreia no Grupo I da Copa, que também conta com Iraque, Noruega e Senegal. Já a Costa do Marfim, integrante do Grupo E ao lado de Alemanha, Curaçao e Equador, encarou o duelo como um dos testes mais importantes de sua preparação após uma campanha impecável nas Eliminatórias Africanas. Agora, as duas seleções voltam suas atenções para a Copa do Mundo. A França busca conquistar seu terceiro título mundial após as campanhas vitoriosas de 1998 e 2018, enquanto a Costa do Marfim tenta transformar o bom momento vivido nos últimos meses em uma campanha de destaque no torneio.

França x Costa do Marfim

A França dominou o primeiro tempo, com Mbappé liderando uma equipe que teve mais posse de bola e criou as melhores oportunidades. O gol saiu em uma grande jogada individual de Cherki, que driblou marcadores e finalizou com precisão para abrir o placar. Antes disso, porém, a Costa do Marfim quase marcou quando Adingra roubou a bola de Tchouaméni e ficou cara a cara com Maignan. Mas o goleiro francês fez uma defesa decisiva para evitar o gol dos visitantes.

Contudo, o segundo tempo teve um cenário bem diferente. Com várias mudanças promovidas pelos treinadores, a partida ganhou outro ritmo e a Costa do Marfim cresceu em campo. O empate veio com Guéla Doué, irmão de Désiré Doué, atacante do PSG e da seleção francesa, que acompanhou do banco o gol do familiar. Mesmo após sofrer o empate, a França continuou criando as melhores oportunidades, principalmente com Thuram, que levou perigo em pelo menos três ocasiões. No entanto, aos 38 minutos, Diallo se antecipou à defesa e finalizou de pé direito para marcar o gol da virada.

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