Textor entra com ação contra Eagle na Justiça dos EUA

O empresário John Textor entrou com uma ação na Justiça da Flórida (Estados Unidos) contra a Eagle Bidco Limited. O big boss pede que o Tribunal declare que ele é o dono de 90% das ações da SAF Botafogo. O processo, aliás, é similar ao que o americano deu entrada na Justiça do Rio de Janeiro na segunda-feira. A informação é do “ge”.

Na petição, Textor sustenta que a venda para a Eagle/Ares não foi concluída, porque não recebeu o pagamento de cerca de R$ 150,3 milhões. Segundo ele, isso seria necessário para a transferência das ações.

Além disso, Textor já afirmou que a SAF Botafogo já indicou a GDA como preferida para comprar as ações. Em coletiva de recente, John Textor afirmou categoricamente ser o proprietário de 90% das ações do clube. Assim, ressalta que a disputa pelo controle se dá exclusivamente entre ele e a Eagle Bidco.

O empresário americano, aliás, direcionou duras críticas ao clube associativo, acusando-o de traição e de tentar negociar ações que não possui, de acordo com ele. Para Textor, movido por interesses de ego e poder, o clube social tenta reaver o controle do futebol sem o respaldo da lei, ignorando acordos previamente firmados.

Veja abaixo trechos da ação de Textor na Justiça dos EUA

24. Atualmente, a Eagle e, às vezes em conjunto com o BFR, reivindicam indevidamente direitos de domínio e controle sobre as Ações e se recusam a cessar suas respectivas ações em violação aos direitos de propriedade do Sr. Textor.

25. A Eagle afirmou que pretende vender as Ações ao maior “ofertante”.

26. E o BFR trabalhou com a Eagle nos esforços da Eagle, chegando ao ponto de dizer à Eagle qual ofertante o BFR prefere e, segundo se acredita, assinar acordos com um ou mais desses ofertantes.

27. De fato, em 2 de junho de 2025, a SAF indicou sua preferência por uma aquisição pela GDA Luma, uma firma de investimentos com sede principal em Miami-Dade, Flórida, firma essa que, por meses, esteve em uma relação fiduciária com o Sr. Textor e reconhecia os direitos do Sr. Textor.

28. Em algum momento nos últimos 90 dias, a Eagle e/ou o BFR informaram à GDA Luma que o Sr. Textor não é proprietário das Ações, o que é inconsistente com diversas declarações feitas a outros terceiros, incluindo ao menos um banco que, em 2025, emprestou recursos em parte com base na garantia pessoal do Sr. Textor, na qualidade de proprietário controlador da SAF.

29. Como a Conclusão não ocorreu até a Data de Conclusão e tanto o Sr. Textor quanto a Eagle reivindicam direitos sobre as Ações, existe uma necessidade legítima, real, presente e prática de uma declaração a respeito do status do Autor como único proprietário das Ações.

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