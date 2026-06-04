Adversária do Brasil, Escócia divulga numeração oficial para a Copa

A Escócia anunciou nesta quinta-feira (04/6) a numeração oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Integrante do Grupo C, a seleção europeia será a última adversária da Seleção Brasileira na fase de grupos, em partida marcada para o dia 24 de junho, em Miami.

Entre os principais nomes da equipe, o lateral Andrew Robertson, ex-Liverpool e atualmente um dos líderes do elenco, utilizará a camisa 3. Já o volante Scott McTominay, destaque do Napoli na temporada, ficará com o número 4. A tradicional camisa 10 será vestida pelo atacante Che Adams, do Torino.

A definição da numeração ocorre poucos dias antes da estreia da equipe no Mundial. Antes disso, os escoceses fazem o último teste preparatório neste sábado (06/6), quando enfrentam a Bolívia em amistoso marcado para as 17h (de Brasília). A tendência é que os atletas já utilizem os números oficiais da Copa na partida.

A seleção escocesa estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, em Boston, diante do Haiti. Na sequência, encara o Marrocos e fecha sua participação na fase de grupos justamente contra o Brasil.

Aliás, a equipe busca avançar ao mata-mata e tenta melhorar sua campanha em Mundiais. Afinal, a Escócia nunca ultrapassou a primeira fase da competição e aposta em uma geração experiente para tentar fazer história nos Estados Unidos, Canadá e México.

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