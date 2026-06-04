Fluminense é um dos interessados em Arthur, do Grêmio

O Fluminense é um dos times brasileiros interessados em contar com o futebol do volante Arthur, do Grêmio. Atualmente, aliás, o jogador está emprestado ao Tricolor gaúcho pela Juventus (ITA) até o fim de junho, o que não garante que ele permanecerá para o segundo semestre em Porto Alegre.

De acordo com informações do jornalista Diogo Rossi, nesta quinta-feira (4/6), o Flu fez, então, uma consulta ao meia de 29 anos. O contrato de Arthur com a Juve vai até junho de 2027, o que significa que ele está prestes a entrar em seu último ano de vínculo com a Velha Senhora, clube que defende desde 2020/21, quando foi trocado por Pjanic junto ao Barcelona (ESP), seu time anterior.

LEIA MAIS: Agência de Fair Play adverte Palmeiras e Fluminense

Revelado pelo próprio Grêmio, Arthur começou a carreira em 2015, rapidamente chamando a atenção pela dinâmica de jogo no meio-campo. Bom no combate e na distribuição de bola, o jogador conquistou Copa do Brasil (2016) e Libertadores (2017) sob o comando de Renato Gaúcho, virando alvo de gigantes europeus. Não à toa, foi para o Barcelona em 2018/19, ficando por lá por duas temporadas.

No entanto, não se encaixou no futebol europeu. Com muita concorrência na posição, o volante perdeu espaço no Barça e saiu para a Juventus na citada troca com o também volante Pjanic. Depois, passou por empréstimo no Liverpool, onde realizou somente uma partida. Ainda houve tempo para empréstimos na Fiorentina (ITA) e Girona (ESP) antes de retornar ao Grêmio, em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.