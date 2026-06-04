Copa do Mundo: Fifa anuncia a criação de Power Ranking dos jogadores

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas já está marcada como a Copa das grandes novidades. Além de ser o primeiro Mundial com 12 grupos e 48 seleções, o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá também terá uma nova forma de “estatística” bem comum dos esportes americanos: a criação de um Power Ranking dos jogadores da Fifa.

Em tradução livre, Power Ranking nada mais é do que um ranking de forças. Este tipo de ranking é bem comum nos esportes americanos como na NBA, NFL, MLB, entre outras. É uma forma de ranquear os melhores times/jogadores do melhor/mais forte, para o pior/mais fraco. Sendo assim, a Fifa decidiu adotar o Power Ranking para a Copa do Mundo de 2026.

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Desse modo, a entidade resolveu fazer essa lista para os 100 melhores jogadores da Copa do Mundo, que será atualizado rodada a rodada, baseado nas atuações dos atletas dentro de campo nas partidas. O critério terá como base estatísticas objetivas para os jogadores de linha, valorando o desempenho no ataque, na criatividade e na defesa.

Já para os goleiros, o critério será baseado na posse e nas defesas feitas na partida. O ranking será montado por especialistas, tendo a chancela do ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, que atualmente é o Chefe Global de Desenvolvimento do Futebol na Fifa.

“Performance não será mais avaliada unicamente pela opinião. Com o novo Power Ranking da Fifa, todo jogador será avaliado através de dados da partida, estabelecendo um novo patamar global para desempenho individual no futebol”, disse Wenger.

Obviamente, o ranking será divulgado pouco tempo depois do apito final das partidas. Desse modo, cada jogador terá sua “nota” definida de forma individual em cada uma das categorias pré-estabelecidas, que vai de zero a dez. Sendo assim, a nota final será um apanhado geral de todas as categorias.

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