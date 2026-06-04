Palmeiras negocia renovação de contrato com Gustavo Gómez

O Palmeiras prega pela continuidade de seu elenco e cumpre esse papel nos últimos anos. Diante disso, o Alviverde já iniciou as negociações para renovação de contrato do zagueiro Gustavo Gómez, que tem vínculo até o fim de 2027. A informação inicial é do “Uol”.

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Dentro do clube, todos veem Gómez como o principal líder do elenco do Palmeiras, e a direção deseja mantê-lo na equipe até o fim de sua carreira. A última renovação do zagueiro paraguaio, aliás, ocorreu em janeiro de 2025. As conversas estão em estágio inicial, mas existe um otimismo pelo acerto.

Gustavo Gómez já é um dos jogadores que está na história do Palmeiras. Além dos 13 títulos pelo Verdão, Gómez tem 412 jogos pelo Alviverde e 46 gols marcados, sendo o maior zagueiro artilheiro da história do clube.

Essa regularidade do defensor foi essencial para ser convocado para o Paraguai. Gustavo Gómez é o capitão de sua seleção, que estreará contra os Estados Unidos, um dos anfitriões da Copa, em 12 de junho, no Estádio de Los Angeles. Além disso, o Grupo D também conta com Turquia e Austrália, adversários seguintes da seleção sul-americana.

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