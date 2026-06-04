Jornal inglês exalta legado de Neymar, mas vê convocação influenciada por sua “aura”

Mesmo fora do amistoso contra o Egito e em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, Neymar continua no centro das atenções da Copa do Mundo de 2026. Em um guia especial publicado para o torneio, o jornal britânico The Guardian dedicou espaço ao camisa 10 da Seleção Brasileira, exaltou sua trajetória e o classificou como uma verdadeira “lenda” do futebol.

A publicação destacou o status histórico do atacante do Santos com a camisa da Seleção. Afinal, Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols em 128 partidas, marca que o jornal definiu como “um recorde formidável”.

Por outro lado, o periódico também fez ponderações sobre o atual momento do jogador. Segundo o texto, é evidente que o atacante já não apresenta o mesmo desempenho de seus melhores anos na Europa.

“Setenta e nove gols em 128 jogos pela seleção: um recorde formidável para um atacante em sua quarta Copa do Mundo, mas é óbvio que o jogador de 34 anos é uma sombra do que já foi.”

O Guardian também lembrou que Neymar não atua pela Seleção desde 2023, consequência de lesões e da irregularidade enfrentada após seu retorno ao Santos. Ainda assim, a publicação entende que Carlo Ancelotti considerou fatores que vão além do desempenho recente ao incluí-lo na lista final para o Mundial.

“Aura” de Neymar pesou na decisão de Ancelotti

Na análise do jornal inglês, Neymar teria superado concorrentes como João Pedro e Richarlison por conta da influência que exerce dentro do grupo brasileiro.

“Ele não joga pela seleção desde 2023 devido a lesões e à irregularidade desde seu retorno ao Santos, mas ainda assim foi escolhido por Carlo Ancelotti em detrimento de rivais como João Pedro e Richarlison, aparentemente por causa de sua aura.”

Para sustentar essa avaliação, o veículo citou uma declaração do próprio treinador da Seleção Brasileira ao comentar a convocação do atacante.

“Sei muito bem que Neymar é muito amado, não só pelo público, mas também pelos jogadores. Este é um fator, porque temos que considerar a atmosfera que envolverá a convocação de Neymar.”

Além da relevância dentro do elenco, o Guardian ressaltou que Neymar continua sendo uma das figuras mais midiáticas do futebol mundial. O texto recordou, inclusive, sua participação especial na série espanhola La Casa de Papel, da Netflix, reforçando a dimensão do atleta para além dos gramados.

Enquanto isso, o camisa 10 segue em Nova Jersey cumprindo o cronograma de recuperação elaborado pelo departamento médico da Seleção. A tendência é que ele permaneça nos Estados Unidos durante o amistoso contra o Egito, marcado para sábado (06/6), em Cleveland.

A expectativa da comissão técnica é contar com Neymar a partir da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, quando o Brasil enfrentará o Haiti. Até lá, o foco permanece na recuperação física do principal nome da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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