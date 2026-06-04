Técnico da Noruega fala sobre Haaland no Real Madrid: “Tenho coisas mais importantes”

Técnico da Noruega, Stale Solbakken não quis se alongar sobre o anúncio que Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, fez sobre o acerto com Haaland caso vença as eleições no clube espanhol. O comandante da seleção escandinava minimizou as declarações do empresário.
“Não olhei a imprensa ainda hoje, estamos a seis horas (menos, por conta do fuso horário) e não estou no telefone. Peço desculpas por estar um pouco atrás dos jornalistas nisso, mas tenho coisas mais importantes para pensar do que isto que você me perguntou”, declarou.
Na semana das eleições, que ocorrerão no próximo domingo (7), o candidato afirmou que encaminhou a contratação do centroavante do Manchester City. O empresário chegou a mostrar uma camisa do Real Madrid com o nome de Haaland e reiterou que o atleta possui uma cláusula em seu contrato que facilitaria sua saída do futebol inglês. Por outro lado, os Citizens negaram a informação e ameaçou levar o caso à Justiça.
Técnico exalta Haaland
Em seguida, Stale Solbakken voltou a falar sobre o assunto e citou a importância de Haaland para a seleção da Noruega.
“Estou respondendo sobre um assunto que não sei nada. Mas não acho que mude seu status na seleção”.
Quem também entrou no assunto foi o staff do jogador. Pai do centroavante, Inge Haaland, e a empresária Rafaela Pimenta emitiram uma nota negando qualquer acordo.
“Tudo isso é muito divertido, mas não é verdade. Desejamos sorte aos dois candidatos na eleição do Real Madrid”.
Haaland é o principal nome da seleção da Noruega. O centroavante chega à Copa do Mundo com o status de artilheiro da Premier League, com 27 gols em 35 partidas.
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