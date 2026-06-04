México x Sérvia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 22h

Ensaio final antes de abrir a festa. A seleção do México disputa nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília) seu último amistoso antes da Copa do Mundo 2026, contra a Sérvia, no estádio Nemesio Díez, em Toluca. A equipe mexicana fará daqui a uma semana o jogo de abertura da Copa, contra a África do Sul, no Estádio Azteca.
Mesmo em jogo que vai varar a madrugada, a Voz do Esporte estará presente na transmissão do duelo. A partir das 22h (de Brasília), Ricardo Froede entra em ação para comandar o pré-jogo e também ditará o ritmo com sua famosa narração de cada lance.