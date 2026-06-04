México x Sérvia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 22h

Ensaio final antes de abrir a festa. A seleção do México disputa nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília) seu último amistoso antes da Copa do Mundo 2026, contra a Sérvia, no estádio Nemesio Díez, em Toluca. A equipe mexicana fará daqui a uma semana o jogo de abertura da Copa, contra a África do Sul, no Estádio Azteca. Mesmo em jogo que vai varar a madrugada, a Voz do Esporte estará presente na transmissão do duelo. A partir das 22h (de Brasília), Ricardo Froede entra em ação para comandar o pré-jogo e também ditará o ritmo com sua famosa narração de cada lance.

Além dele, Kelvin Lucas vai tecer os seus comentários de qualidade de cada equipe durante os 90 minutos. Para completar o trio, Will Ferreira ficará responsável pela reportagem e fará a função com a maestria de sempre. Saiba tudo que acontece no jogo no link acima.

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