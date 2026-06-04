“Rip the Script”: Nike reúne astros e inova em campanha para Copa

A Nike revelou seu mais novo projeto visual, o curta-metragem “Rip the Script”, que chega bem a tempo da Copa do Mundo de 2026. A nova campanha global funciona como um poderoso convite para que amantes do futebol em todo o mundo abandonem o script. Assim, pede que adotem uma postura ofensiva, criativa e repleta de alegria diante do jogo bonito. “Rip the Script” se afasta da publicidade tradicional focada em produto para explorar os momentos crus e não roteirizados que definem a grandeza dentro de campo. Ao destacar pessoas que desafiam expectativas convencionais e reescrevem as regras de suas respectivas disciplinas, a Nike, portanto, reforça seu compromisso em celebrar a ousadia criativa. Nomes icônicos como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vini Jr. e Erling Haaland dividem a tela com lendas do esporte como Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović. Além deles, Bruno Fernandes, Virgil Van Dijk, Federico Valverde, Nico Williams, Jamal Musiala e Raúl Jimenez são outros dos participantes. O elenco, aliás, também reúne nomes históricos do futebol, como Eric Cantona, Didier Drogba e Jorge Campos.

Para além dos gramados, a marca convoca superstars do esporte e do entretenimento, incluindo LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Ted Lasso e LISA.

A vice-presidente de Brand Management da Nike, Helena Thornton, afirmou que a inspiração do projeto veio dos momentos considerados mais marcantes do futebol.

“Sabemos que os momentos mais mágicos do futebol acontecem quando os jogadores confiam nos próprios instintos”, declarou.

No fim, o projeto visual funciona como uma verdadeira cápsula do tempo cultural, refletindo como o esporte e o estilo pessoal seguem se cruzando de maneira profunda durante o torneio de verão.

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