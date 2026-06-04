Ancelotti promove novos testes em quarto treino do Brasil nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira (04/6) o quarto treinamento em solo norte-americano e seguiu os preparativos para o amistoso contra o Egito, último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo. No CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, Carlo Ancelotti promoveu novos testes no Brasil e observou diferentes formações durante a atividade.

A movimentação começou com o tradicional aquecimento. Em seguida, os jogadores participaram de um trabalho físico comandado por Davide Ancelotti, auxiliar técnico da Seleção. Antes de assumir funções mais estratégicas ao lado do pai, o italiano atuou como preparador físico. Aliás, ele exerceu a função durante a passagem da dupla pelo Paris Saint-Germain.

Depois da parte física, o elenco realizou um exercício técnico em espaço reduzido, baseado em passes rápidos e movimentação constante. Enquanto isso, os goleiros trabalharam separadamente sob supervisão específica da comissão técnica.

Na sequência, os jogadores participaram de uma atividade de posse de bola em formato semelhante ao tradicional “bobinho”. Logo depois, quando imprensa e convidados deixaram o local, Carlo Ancelotti iniciou o principal trabalho tático do dia, com dois times se enfrentando em campo reduzido.

Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan ganham espaço no Brasil

Durante as atividades, a comissão técnica voltou a testar alternativas para a equipe que enfrentará o Egito no próximo sábado (06/6), em Cleveland.

Entre as mudanças observadas, Léo Pereira apareceu na vaga de Marquinhos, enquanto Luiz Henrique substituiu Lucas Paquetá. Já Rayan ocupou o lugar de Raphinha em parte do treinamento.

Dessa forma, o Brasil treinou com o seguinte time: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Rayan, Igor Thiago e Vinícius Júnior.

Menos movimentação de torcedores

Ao contrário dos dias anteriores, o treinamento desta quinta-feira contou com uma presença bem menor de torcedores nos arredores do centro de treinamento.

Desde a chegada da Seleção aos Estados Unidos, grupos de brasileiros e fãs da equipe têm se concentrado próximo ao CT na tentativa de ver os jogadores ou acompanhar a passagem do ônibus da delegação. Desta vez, porém, o movimento foi discreto e sem grandes aglomerações.

A Seleção ainda terá mais uma sessão de treinamento antes da viagem para Cleveland, onde enfrentará o Egito no último teste antes do início da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.