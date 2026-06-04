Deschamps avalia derrota da França em amistoso: “Um alerta”

O técnico Didier Deschamps minimizou a derrota de virada da França por 2 a 1 para a Costa do Marfim, em amistoso realizado em Nantes, nesta quinta-feira (4). O treinador optou por rodar o elenco em preparação para a Copa do Mundo.

O revés quebrou uma invencibilidade de um ano da seleção da França. Assim, Deschamps avaliou como essa derrota por afetar o elenco.

“Foi um alerta, caso precisássemos de um. Não vou exagerar na reação, assim como não ficaria muito empolgado se tivéssemos vencido. Foi um passo, e não necessariamente bom, porque é uma derrota”.

Contra a Costa do Marfim, a França entrou sem cinco jogadores que atuaram na decisão da Champions League no último sábado (30). Em campo, Mbappé e Olise foram os principais nomes, mas saíram no intervalo durante as mexidas do treinador.

“Uma derrota nunca é bom, mas fizemos algumas boas coisas, especialmente no primeiro tempo. Foi mais difícil na segunda etapa. As trocas não ajudaram, tivemos menos coesão do que com os titulares. Vamos enfrentar um adversário parecido no dia 16”.

A estreia da França na Copa do Mundo será contra Senegal. Antes, terá mais um amistoso diante da Irlanda do Norte, em Lille.

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