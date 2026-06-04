Fifa anuncia novo procedimento pré-jogo na Copa do Mundo

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (4/6), uma nova cerimônia antes da bola rolar em jogos da Copa do Mundo. De acordo com a divulgação da entidade, todos os jogadores incluídos no elenco do dia da partida se alinharão no círculo central antes da execução dos hinos nacionais.

Além disso, a cerimônia também incluirá banners com as bandeiras do país, e os jogadores entrarão em campo por um arco dedicado, próximo ao túnel. A nova abordagem significa que até mesmo os reservas estarão alinhados no gramado antes do início da partida. Os árbitros também estão inclusos.

Diante disso, a polêmica apresentação individual testada no Mundial de Clubes não entrará na cerimônia. Embora os nomes dos jogadores não sejam lidos individualmente, o plano é que eles entrem em campo acompanhados por crianças.

Após a execução dos hinos nacionais, terão início os rituais tradicionais de pré-jogo, incluindo apertos de mão e fotos da equipe titular. Em seguida, os capitães de cada equipe procederão ao lançamento da moeda.

Por fim, a Fifa também anunciou que, conforme a Copa do Mundo avança, a cerimônia pré-jogo introduzirá novos elementos, como fumaça colorida e efeitos pirotécnicos.

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