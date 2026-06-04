Florentino Pérez promete contratação recorde no Real Madrid e mira novo galáctico para o ataque

Florentino Pérez voltou a apresentar suas propostas para o futuro do Real Madrid e prometeu uma contratação que pode entrar para a história do clube. Em entrevista ao programa “Horizonte”, da emissora Cuatro, o atual presidente afirmou que prepara uma oferta milionária por um atacante de nível mundial e adiantou alguns dos nomes que fazem parte de seu projeto para a próxima temporada.

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Durante a conversa, Florentino confirmou que pretende contar com José Mourinho no comando técnico da equipe e citou também as chegadas de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries como reforços para o elenco. Segundo ele, o lateral holandês é uma das peças escolhidas para fortalecer o setor defensivo.

A principal declaração, porém, ficou por conta de uma possível contratação de impacto no ataque. O dirigente revelou que pretende apresentar, na próxima semana, uma proposta de pelo menos 150 milhões de euros (R$ 882 milhões) por um jogador que atua em um clube participante da Champions. Caso o negócio seja concretizado, será o maior investimento da história do Real Madrid em uma transferência.

Sem revelar a identidade do atleta, Florentino descartou alguns nomes que vinham sendo especulados. Segundo ele, o alvo não atua na Premier League e também não se trata de Erling Haaland, Harry Kane ou Jérémy Doku. Ainda assim, fez questão de destacar que se trata de um jogador capaz de gerar enorme expectativa entre os torcedores.

Florentino Pérez compara o possível reforço a ídolos como Zidane e Cristiano Ronaldo

“Quando contratamos alguém, é para trazer esperança ao torcedor. Foi assim com Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Kaká. Estamos falando de um atleta desse nível”, afirmou.

Além disso, o presidente também comentou as promessas feitas por Enrique Riquelme, seu adversário na disputa eleitoral do clube. Florentino questionou a possibilidade de Haaland trocar o Manchester City pelo Real Madrid e classificou as declarações do rival como uma tentativa de campanha sem fundamento.

“Todos já negaram essa possibilidade: o clube, o empresário e pessoas ligadas ao jogador. Mas, há muitos blefes nesta eleição. Não quero pessoas que criem instabilidade dentro do Real Madrid”, declarou.

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