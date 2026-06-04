Kelvin Oliveira revela frustração no campo antes de brilhar na Kings League

Hoje considerado o principal astro da Kings League, Kelvin Oliveira construiu uma trajetória marcada por obstáculos antes de alcançar o sucesso no futebol 7. Conhecido mundialmente como “K9”, o jogador revelou detalhes de sua passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, uma experiência no Milan e até dos trabalhos que exerceu nos Estados Unidos quando ainda tentava se firmar no futebol de campo.

Em entrevista ao podcast Denílson Show, no YouTube, Kelvin relembrou os anos em que defendeu a base da Raposa. Apesar de frequentar os treinamentos do elenco principal, ele não conseguiu concluir a transição para o profissional.

“Fui para o Cruzeiro como meia e acabei jogando muito de lateral por lá. Eu subia para o profissional, treinava com o elenco principal, mas não era convocado para as partidas. Fiquei três anos no Cruzeiro, mas a transição acabou não dando certo. Comecei a conhecer a noite, meu rendimento foi caindo, acabei emprestado e rodei por times menores. Com isso, fui perdendo o tesão pelo futebol de campo”.

Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, Kelvin chegou ao Cruzeiro em 2013 e permaneceu no clube por três temporadas. Torcedor declarado da equipe celeste, ele atuou principalmente como lateral-esquerdo durante sua formação.

Chance no Milan não se concretizou

Antes mesmo de se firmar na base cruzeirense, Kelvin teve a oportunidade de passar por um período de avaliações na Itália. Segundo o jogador, a oportunidade surgiu por intermédio dos zagueiros Thiago Silva e Marcão.

“Eu fiz teste em muito lugar. Quando você é novo, tem muita dificuldade de morar em alojamento, alguns não são tão legais, então eu rodei bastante. Tive a oportunidade de ir para a Itália, inclusive quem me levou foi o Thiago Silva e o Marcão. Fui para lá, mas era menor e não tinha direito à cidadania. Não consegui permanecer. Depois que voltei, joguei o Campeonato Mineiro pela Usipa, time da minha cidade natal, e o pessoal do Cruzeiro me viu e me chamou”.

Após passagens discretas pelo futebol profissional de campo, defendendo equipes como o Formiga, o Social e o São José, Kelvin decidiu buscar novas oportunidades nos Estados Unidos.

Longe dos holofotes, trabalhou como entregador e também na construção civil enquanto atuava em ligas amadoras locais. O período foi fundamental para que o jogador mantivesse vivo o sonho de seguir no esporte.

De promessa do campo a estrela da Kings League

A virada definitiva aconteceu no futebol society. Com atuações decisivas, Kelvin rapidamente se tornou uma das principais referências da modalidade e foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol 7 em 2021.

Desde então, acumulou títulos, prêmios individuais e ganhou projeção internacional. Atualmente, é um dos rostos mais conhecidos da Kings League, torneio criado por Gerard Piqué, e segue como principal estrela da modalidade, além de ser um dos presidentes do G3X.

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