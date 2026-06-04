Fifa confirma Shakira em cerimônia de abertura no México

A Fifa adicionou ainda mais estrelas à programação da cerimônia de abertura, que será na Cidade do México na quinta-feira (11/6). Shakira e Burna Boy apresentarão ” Dai Dai”, a música oficial da Copa do Mundo 2026. A apresentação, muito aguardada, dará o tom para uma abertura do torneio.

A cerimônia de abertura no Estádio da Cidade do México terá início 90 minutos antes do pontapé inicial. O espetáculo contará com algumas das vozes mais empolgantes da música mundial, incluindo Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira e Tyla, que darão vida à trilha sonora do Álbum Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Ao sediar a cerimônia de abertura do torneio, o México dará início a uma trilogia de eventos de abertura. Afinal, seguirão no Canadá e nos Estados Unidos, com mais atrações a serem anunciadas nos próximos dias.

A primeira partida da Copa do Mundo, aliás, acontece no dia 11 de junho. México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h (horário de Brasília).

Atrações do México: Shakira, Burna Boy, Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules e Tyla;

Atrações dos Estados Unidos: Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema e Tyla;

Atrações do Canadá: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

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