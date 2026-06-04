Argentina define numeração oficial para a Copa do Mundo

A Associação de Futebol da Argentina traçou os últimos detalhes burocráticos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Embora a entidade máxima do país vizinho não tenha realizado uma divulgação oficial em suas plataformas de comunicação, o comitê organizador da “Fifa” inseriu os dados no sistema de registros nesta quinta-feira (4). Como já era esperado, o craque Lionel Messi liderará a delegação ostentando a mítica camisa 10, enquanto o atacante Flaco López, peça importante do Palmeiras, carimbou a inscrição com o número 21.
O torcedor brasileiro reconhecerá facilmente outros nomes importantes que integram a lista dos atuais campeões do mundo. O atacante Thiago Almada, que defende as cores do Atlético de Madrid após registrar uma passagem de sucesso pelo Botafogo, vestirá a camisa 16. O atleta repete exatamente o mesmo algarismo que utilizou durante a campanha vitoriosa da equipe na edição do Catar, em 2022.
Apenas um campeão muda de número e Lo Celso assume peso histórico
A comissão técnica albiceleste optou por manter uma linha de extrema continuidade em relação ao grupo que ergueu a taça na edição passada. Diante disso, apenas um atleta que participou daquela conquista escolheu modificar a sua numeração de identificação. O zagueiro Lisandro Martínez abriu mão da camisa 25 e assumiu o número 6, posto que pertencia ao defensor Germán Pezzella no ciclo anterior.
Por outro lado, o grande mistério da imprensa de Buenos Aires girava em torno do destino da camisa 11, eternizada pelo ídolo Ángel Di María após a sua aposentadoria da equipe nacional. A responsabilidade de herdar o manto ficou com o meio-campista Giovanni Lo Celso, atualmente no Real Betis. O jogador vive um momento de redenção, visto que uma grave lesão muscular o cortou do torneio de 2022 a poucos dias da estreia oficial do país no Oriente Médio.
Confira a lista completa dos jogadores da Argentina
Abaixo, você confere a organização exata do elenco comandado pela comissão técnica argentina. A tabela segue a ordem numérica sequencial exigida pelas diretrizes de arbitragem para a inscrição dos atletas de linha e goleiros no torneio internacional.
|Número
|Jogador
|Posição
|1
|Juan Musso
|Goleiro
|2
|Leonardo Balerdi
|Defensor
|3
|Nicolás Tagliafico
|Defensor
|4
|Gonzalo Montiel
|Defensor
|5
|Leandro Paredes
|Meio-campista
|6
|Lisandro Martínez
|Defensor
|7
|Rodrigo De Paul
|Meio-campista
|8
|Valentín Barco
|Meio-campista
|9
|Julián Álvarez
|Atacante
|10
|Lionel Messi
|Atacante
|11
|Giovani Lo Celso
|Meio-campista
|12
|Gerónimo Rulli
|Goleiro
|13
|Cristian Romero
|Defensor
|14
|Exequiel Palacios
|Meio-campista
|15
|Nicolás González
|Meio-campista
|16
|Thiago Almada
|Atacante
|17
|Giuliano Simeone
|Atacante
|18
|Nicolás Paz
|Atacante
|19
|Nicolás Otamendi
|Defensor
|20
|Alexis Mac Allister
|Meio-campista
|21
|José Manuel López
|Atacante
|22
|Lautaro Martínez
|Atacante
|23
|Emiliano Martínez
|Goleiro
|24
|Enzo Fernández
|Meio-campista
|25
|Facundo Medina
|Defensor
|26
|Nahuel Molina
|Defensor
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