Argentina define numeração oficial para a Copa do Mundo

A Associação de Futebol da Argentina traçou os últimos detalhes burocráticos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Embora a entidade máxima do país vizinho não tenha realizado uma divulgação oficial em suas plataformas de comunicação, o comitê organizador da “Fifa” inseriu os dados no sistema de registros nesta quinta-feira (4). Como já era esperado, o craque Lionel Messi liderará a delegação ostentando a mítica camisa 10, enquanto o atacante Flaco López, peça importante do Palmeiras, carimbou a inscrição com o número 21.

O torcedor brasileiro reconhecerá facilmente outros nomes importantes que integram a lista dos atuais campeões do mundo. O atacante Thiago Almada, que defende as cores do Atlético de Madrid após registrar uma passagem de sucesso pelo Botafogo, vestirá a camisa 16. O atleta repete exatamente o mesmo algarismo que utilizou durante a campanha vitoriosa da equipe na edição do Catar, em 2022.

Apenas um campeão muda de número e Lo Celso assume peso histórico

A comissão técnica albiceleste optou por manter uma linha de extrema continuidade em relação ao grupo que ergueu a taça na edição passada. Diante disso, apenas um atleta que participou daquela conquista escolheu modificar a sua numeração de identificação. O zagueiro Lisandro Martínez abriu mão da camisa 25 e assumiu o número 6, posto que pertencia ao defensor Germán Pezzella no ciclo anterior.

Por outro lado, o grande mistério da imprensa de Buenos Aires girava em torno do destino da camisa 11, eternizada pelo ídolo Ángel Di María após a sua aposentadoria da equipe nacional. A responsabilidade de herdar o manto ficou com o meio-campista Giovanni Lo Celso, atualmente no Real Betis. O jogador vive um momento de redenção, visto que uma grave lesão muscular o cortou do torneio de 2022 a poucos dias da estreia oficial do país no Oriente Médio.

Confira a lista completa dos jogadores da Argentina

Abaixo, você confere a organização exata do elenco comandado pela comissão técnica argentina. A tabela segue a ordem numérica sequencial exigida pelas diretrizes de arbitragem para a inscrição dos atletas de linha e goleiros no torneio internacional.

Número Jogador Posição 1 Juan Musso Goleiro 2 Leonardo Balerdi Defensor 3 Nicolás Tagliafico Defensor 4 Gonzalo Montiel Defensor 5 Leandro Paredes Meio-campista 6 Lisandro Martínez Defensor 7 Rodrigo De Paul Meio-campista 8 Valentín Barco Meio-campista 9 Julián Álvarez Atacante 10 Lionel Messi Atacante 11 Giovani Lo Celso Meio-campista 12 Gerónimo Rulli Goleiro 13 Cristian Romero Defensor 14 Exequiel Palacios Meio-campista 15 Nicolás González Meio-campista 16 Thiago Almada Atacante 17 Giuliano Simeone Atacante 18 Nicolás Paz Atacante 19 Nicolás Otamendi Defensor 20 Alexis Mac Allister Meio-campista 21 José Manuel López Atacante 22 Lautaro Martínez Atacante 23 Emiliano Martínez Goleiro 24 Enzo Fernández Meio-campista 25 Facundo Medina Defensor 26 Nahuel Molina Defensor

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.