São Paulo evolui em conversas para contratar zagueiro português

O São Paulo segue se movimentando no mercado da bola com a pausa para Copa do Mundo. O clube avançou nas negociações para contratar o zagueiro português Domingos Duarte. O jogador já sinalizou positivamente ao projeto do Tricolor. A informação inicial é do “Uol”.

A diretoria paulista vê com um otimismo um possível acerto com Domingos. Em fim de contrato no Getafe, o zagueiro chegaria sem custos, o que agrada ainda mais o Tricolor. A contratação de um zagueiro, aliás, é considerada uma prioridade. Na última temporada, Domingos Duarte disputou 35 jogos pelo Getafe, marcou um gol e deu uma assistência.

Domingos Duarte tem passagem pela seleção portuguesa e acumula experiência em clubes europeus de expressão. O zagueiro é conhecido pela liderança na defesa, capacidade aérea e domínio tático. Essas características, portanto, atendem a uma demanda clara da comissão técnica do São Paulo, que busca mais robustez na linha defensiva para competir em múltiplas frentes na temporada.

Além do zagueiro, o São Paulo também avançou para contratação do atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia. A diretoria enviou uma proposta oficial ao jogador com contrato válido por três anos e meio, até dezembro de 2029. A oferta apresentada pelo Tricolor inclui um bônus financeiro vinculado à classificação da equipe para a próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube aposta no projeto esportivo para convencer o atacante a aceitar o acordo.

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