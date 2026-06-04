Gabriel Magalhães relata desgaste e vira dúvida para amistoso da Seleção

A Seleção Brasileira ganhou uma preocupação de última hora na reta final de preparação para o amistoso contra o Egito, neste sábado (06/6), em Cleveland. Titular da equipe de Carlo Ancelotti, Gabriel Magalhães relatou desgaste físico e virou dúvida para a partida.

Durante a atividade desta quinta-feira (04/6), em Nova Jersey, o defensor do Arsenal treinou entre os reservas e será reavaliado pela comissão técnica nesta sexta-feira (05/6). A medida teve caráter preventivo e busca evitar qualquer risco antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

O desgaste do zagueiro tem explicação. No último sábado (31/5), Gabriel Magalhães disputou a final da Liga dos Campeões da Europa pelo Arsenal diante do PSG. Além da intensidade da decisão, a partida teve prorrogação, o que aumentou a carga física sobre os atletas envolvidos.

Sem o camisa 4 entre os titulares, Carlo Ancelotti promoveu Léo Pereira ao time principal durante os trabalhos. Aliás, o defensor do Flamengo aparece como substituto natural por atuar pelo lado esquerdo da zaga, característica valorizada pela comissão técnica.

Apesar da cautela, a situação não preocupa para a Copa do Mundo. A expectativa nos bastidores da Seleção é de que Gabriel Magalhães esteja plenamente recuperado para a estreia brasileira no Mundial.

Léo Pereira ganha espaço na Seleção

Aliás, a possível ausência de Gabriel Magalhães abriu espaço para novas observações da comissão técnica. Afinal, Léo Pereira participou da atividade ao lado dos prováveis titulares e reforçou sua condição de principal opção para a posição.

O defensor rubro-negro já vinha sendo observado de perto por Ancelotti e recebeu mais uma oportunidade para mostrar serviço na preparação para o Mundial.

Enquanto define a formação para o amistoso contra o Egito, o treinador italiano segue realizando ajustes na equipe. O confronto em Cleveland será o último teste da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho.

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