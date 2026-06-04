França perde liderança do ranking da Fifa para a Argentina

O cenário do futebol internacional sofreu uma alteração drástica em seus escalões mais altos nesta quinta-feira (4). Atuando em Nantes, a seleção da França decepcionou os seus torcedores ao sofrer uma dura derrota de virada por 2 a 1 para a Costa do Marfim. O resultado negativo custou muito caro para os europeus, que perderam oficialmente a liderança isolada do ranking mundial de seleções administrado pela Fifa. Beneficiada pelo tropeço do rival direto, a Argentina herdou o cobiçado posto e assumiu o primeiro lugar geral.

A comissão técnica francesa assistiu à perda de quase oito pontos na tabela de coeficientes devido ao revés sofrido dentro de seus próprios domínios. Com a nova atualização dos dados estatísticos, a França despencou para a terceira colocação mundial, somando agora 1869 pontos. Desse modo, os atuais vice-campeões do mundo acabaram superados não apenas pela rival Argentina, que lidera com 1874 pontos, mas também pela Espanha, que saltou para a segunda posição com 1873 pontos.

Sistema de contagem em tempo real pune a França e pressiona o Brasil

A perda da liderança francesa reflete a consolidação da nova metodologia de trabalho adotada pelas autoridades esportivas de Zurique. Desde o mês de março (3) de 2026, a Fifa implementou de forma definitiva a atualização dos coeficientes em tempo real. Por consequência dessa mudança tecnológica, o sistema computa e altera a pontuação das equipes de forma instantânea conforme os atletas balançam as redes em partidas oficiais e amistosas ao redor do mundo.

O panorama também não apresentou novidades animadoras para a comissão técnica da Seleção Brasileira. O Brasil aparece estacionado na sexta colocação da tabela internacional, acumulando 1762 pontos. Os comandados de Carlo Ancelotti continuam atrás da Inglaterra, instalada no quarto lugar com 1825 pontos, e de Portugal, que fecha o grupo das cinco melhores seleções do planeta somando 1763 pontos.

Confira a nova configuração do grupo de elite do futebol mundial:

Posição Seleção Pontuação Total 1º Argentina 1874.81 2º Espanha 1873.01 3º França 1869.43 4º Inglaterra 1825.97 5º Portugal 1763.83 6º Brasil 1762.66 7º Marrocos 1756.94 8º Holanda 1751.10 9º Bélgica 1739.55 10º Alemanha 1731.30

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