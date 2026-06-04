França perde liderança do ranking da Fifa para a Argentina

O cenário do futebol internacional sofreu uma alteração drástica em seus escalões mais altos nesta quinta-feira (4). Atuando em Nantes, a seleção da França decepcionou os seus torcedores ao sofrer uma dura derrota de virada por 2 a 1 para a Costa do Marfim. O resultado negativo custou muito caro para os europeus, que perderam oficialmente a liderança isolada do ranking mundial de seleções administrado pela Fifa. Beneficiada pelo tropeço do rival direto, a Argentina herdou o cobiçado posto e assumiu o primeiro lugar geral.
A comissão técnica francesa assistiu à perda de quase oito pontos na tabela de coeficientes devido ao revés sofrido dentro de seus próprios domínios. Com a nova atualização dos dados estatísticos, a França despencou para a terceira colocação mundial, somando agora 1869 pontos. Desse modo, os atuais vice-campeões do mundo acabaram superados não apenas pela rival Argentina, que lidera com 1874 pontos, mas também pela Espanha, que saltou para a segunda posição com 1873 pontos.
Sistema de contagem em tempo real pune a França e pressiona o Brasil
A perda da liderança francesa reflete a consolidação da nova metodologia de trabalho adotada pelas autoridades esportivas de Zurique. Desde o mês de março (3) de 2026, a Fifa implementou de forma definitiva a atualização dos coeficientes em tempo real. Por consequência dessa mudança tecnológica, o sistema computa e altera a pontuação das equipes de forma instantânea conforme os atletas balançam as redes em partidas oficiais e amistosas ao redor do mundo.
O panorama também não apresentou novidades animadoras para a comissão técnica da Seleção Brasileira. O Brasil aparece estacionado na sexta colocação da tabela internacional, acumulando 1762 pontos. Os comandados de Carlo Ancelotti continuam atrás da Inglaterra, instalada no quarto lugar com 1825 pontos, e de Portugal, que fecha o grupo das cinco melhores seleções do planeta somando 1763 pontos.
Confira a nova configuração do grupo de elite do futebol mundial:
|Posição
|Seleção
|Pontuação Total
|1º
|Argentina
|1874.81
|2º
|Espanha
|1873.01
|3º
|França
|1869.43
|4º
|Inglaterra
|1825.97
|5º
|Portugal
|1763.83
|6º
|Brasil
|1762.66
|7º
|Marrocos
|1756.94
|8º
|Holanda
|1751.10
|9º
|Bélgica
|1739.55
|10º
|Alemanha
|1731.30
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