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Depay posta foto de colega da Holanda com camisa do Corinthians

Depay posta foto de colega da Holanda com camisa do Corinthians
Depay posta foto de colega da Holanda com camisa do Corinthians -

O uniforme do Corinthians já se espalhou pela seleção da Holanda antes da Copa do Mundo. E tem nome e sobrenome: Memphis Depay. O craque da seleção holandesa postou uma foto nas redes sociais com Noa Lang, também convocado, com o uniforme do Timão, nesta quinta-feira (4/6).

Noa Lang, que disputou parte da última temporada emprestado pelo Napoli, da Itália, ao Galatasaray, da Turquia, se mostrou sorridente com a camisa e a bermuda de treinos lançadas para a temporada de 2024. O vínculo com os turcos se encerra em 30 de junho, e o jogador retorna aos italianos após a Copa.

Memphis Depay, Noa Lang e todo o grupo seguirão para Dallas, no Texas, local que será a base da delegação durante a Copa do Mundo. No dia 8 de junho, a equipe, portanto, enfrenta o Uzbequistão, às 15h45, e a expectativa é que o camisa 10 do Corinthians inicie entre os titulares o duelo que será em Nova York, nos Estados Unidos.

Integrante do Grupo F, a Laranja Mecânica fará sua estreia no Mundial diante do Japão, no dia 14 de junho, às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington. Na sequência, enfrentará a Suécia em 20 de junho, às 14h, no NRG Stadium, em Houston. O último compromisso da fase de grupos, assim, será contra a Tunísia, em 25 de junho, às 20h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Todos os jogos da equipe, aliás, serão em território norte-americano.

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