Depay posta foto de colega da Holanda com camisa do Corinthians

O uniforme do Corinthians já se espalhou pela seleção da Holanda antes da Copa do Mundo. E tem nome e sobrenome: Memphis Depay. O craque da seleção holandesa postou uma foto nas redes sociais com Noa Lang, também convocado, com o uniforme do Timão, nesta quinta-feira (4/6).
Noa Lang, que disputou parte da última temporada emprestado pelo Napoli, da Itália, ao Galatasaray, da Turquia, se mostrou sorridente com a camisa e a bermuda de treinos lançadas para a temporada de 2024. O vínculo com os turcos se encerra em 30 de junho, e o jogador retorna aos italianos após a Copa.
Memphis Depay, Noa Lang e todo o grupo seguirão para Dallas, no Texas, local que será a base da delegação durante a Copa do Mundo. No dia 8 de junho, a equipe, portanto, enfrenta o Uzbequistão, às 15h45, e a expectativa é que o camisa 10 do Corinthians inicie entre os titulares o duelo que será em Nova York, nos Estados Unidos.
Integrante do Grupo F, a Laranja Mecânica fará sua estreia no Mundial diante do Japão, no dia 14 de junho, às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington. Na sequência, enfrentará a Suécia em 20 de junho, às 14h, no NRG Stadium, em Houston. O último compromisso da fase de grupos, assim, será contra a Tunísia, em 25 de junho, às 20h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Todos os jogos da equipe, aliás, serão em território norte-americano.
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