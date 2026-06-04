Ex-Globo e Botafogo, Raphael Rezende fecha com o SBT para a Copa do Mundo

Os bastidores da cobertura da imprensa para a Copa do Mundo ganhou um capítulo surpreendente na noite desta quinta-feira (4). O jornalista e analista Raphael Rezende, que construiu uma trajetória de sucesso como comentarista da Globo até a temporada de 2022, fechou um acordo definitivo com o SBT. O profissional recusou uma primeira abordagem oficial do canal paulista há algumas semanas. Contudo repensou o convite e aceitou integrar a equipe que transmitirá as emoções do torneio direto da América do Norte e Central.

Rezende trabalhará diretamente ao lado do narrador Tiago Leifert, profissional responsável por comandar 22 transmissões das 32 partidas programadas na grade do canal. O projeto televisivo acontecerá em uma parceria comercial e técnica costurada junto à plataforma “N Sports”.

Acordo futuro com o Vasco motivou recusa inicial

A reviravolta na negociação causou forte comemoração entre os diretores do SBT, que já vasculhavam o mercado de mídia em busca de planos alternativos. O próprio Tiago Leifert revelou publicamente a recusa de Raphael Rezende durante o mês de maio, assegurando na ocasião que o canal não demonstraria pressa para preencher a vaga. A negativa inicial do jornalista ocorreu devido a um acordo verbal bem encaminhado para assumir uma função executiva na estrutura do Vasco.

Como a possibilidade de trabalho na Colina começará apenas após o encerramento do Mundial, o jornalista alterou o seu planejamento pessoal. Desse modo, Rezende aproveitou a janela de tempo livre em sua agenda para carimbar o retorno temporário à televisão aberta durante a competição internacional.

Raphael Rezende acumula bagagem na área de inteligência de mercado

Desde que optou por deixar o jornalismo diário na emissora carioca, Raphael Rezende direcionou os seus esforços profissionais para o setor de inteligência de mercado e observação de atletas. O especialista atua na identificação de reforços com bom custo-benefício para agremiações de grande porte. O profissional exercia essa atividade estratégica nos bastidores do Botafogo desde a sua saída da televisão, porém a diretoria alvinegra assinou a sua demissão no começo deste ano.

Além de contar com as análises táticas de Rezende nos jogos comandados por Tiago Leifert, o SBT montou um planejamento de gala para os outros dez confrontos da grade. O veterano Galvão Bueno assumirá o microfone principal nas exibições da Seleção Brasileira, além de narrar o jogo de abertura e a grande final do torneio. O experiente narrador também herdará o comando de outros clássicos mundiais caso a equipe amarela sofra uma eliminação precoce nos Estados Unidos.

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