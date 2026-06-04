Paquetá ganha força entre os titulares em último teste do Brasil antes da Copa

Carlo Ancelotti encaminhou a equipe que deve iniciar o amistoso contra o Egito, neste sábado (06/6), em Cleveland, no último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Após os testes realizados nos treinamentos em Nova Jersey, a principal indicação é a presença de Lucas Paquetá entre os titulares do Brasil.

O treinador italiano observou diferentes alternativas ao longo das atividades no CT Columbia Park. Nesta quinta-feira (04/6), por exemplo, Rayan recebeu oportunidades durante os trabalhos. Internamente, porém, a sinalização para o grupo é de que Paquetá começará a partida diante dos egípcios.

A definição oficial da equipe ainda depende do treinamento desta sexta-feira (05/6), o último antes da viagem para Cleveland. Será nesta atividade que Ancelotti pretende bater o martelo sobre a escalação para o amistoso.

Enquanto isso, Neymar segue fora dos planos para o confronto. Em recuperação de uma lesão de grau dois na panturrilha, o camisa 10 permanecerá em Nova Jersey e continuará o tratamento acompanhado pelo departamento médico da Seleção. Assim, o atacante não viajará com a delegação para Ohio.

Outra situação que exige atenção da comissão técnica envolve Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal relatou desgaste físico após a sequência de jogos na reta final da temporada europeia e virou dúvida para o amistoso. Por conta disso, Léo Pereira treinou entre os titulares e aparece como principal alternativa para a vaga.

Dessa forma, a tendência é que o Brasil inicie o duelo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Raphinha.

Último teste do Brasil

O confronto contra o Egito servirá como o último teste da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. No dia 13 de junho, a Seleção Brasileira enfrenta Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

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