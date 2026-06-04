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Paquetá ganha força entre os titulares em último teste do Brasil antes da Copa

Paquetá ganha força entre os titulares em último teste do Brasil antes da Copa
Paquetá ganha força entre os titulares em último teste do Brasil antes da Copa -

Carlo Ancelotti encaminhou a equipe que deve iniciar o amistoso contra o Egito, neste sábado (06/6), em Cleveland, no último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Após os testes realizados nos treinamentos em Nova Jersey, a principal indicação é a presença de Lucas Paquetá entre os titulares do Brasil.

O treinador italiano observou diferentes alternativas ao longo das atividades no CT Columbia Park. Nesta quinta-feira (04/6), por exemplo, Rayan recebeu oportunidades durante os trabalhos. Internamente, porém, a sinalização para o grupo é de que Paquetá começará a partida diante dos egípcios.

A definição oficial da equipe ainda depende do treinamento desta sexta-feira (05/6), o último antes da viagem para Cleveland. Será nesta atividade que Ancelotti pretende bater o martelo sobre a escalação para o amistoso.

Enquanto isso, Neymar segue fora dos planos para o confronto. Em recuperação de uma lesão de grau dois na panturrilha, o camisa 10 permanecerá em Nova Jersey e continuará o tratamento acompanhado pelo departamento médico da Seleção. Assim, o atacante não viajará com a delegação para Ohio.

Outra situação que exige atenção da comissão técnica envolve Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal relatou desgaste físico após a sequência de jogos na reta final da temporada europeia e virou dúvida para o amistoso. Por conta disso, Léo Pereira treinou entre os titulares e aparece como principal alternativa para a vaga.

Dessa forma, a tendência é que o Brasil inicie o duelo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Raphinha.

Último teste do Brasil

O confronto contra o Egito servirá como o último teste da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. No dia 13 de junho, a Seleção Brasileira enfrenta Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

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