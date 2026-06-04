Paraguai x Nicarágua: Onde assistir,escalações e arbitragem

Paraguai e Nicarágua se enfrentam nesta sexta-feira (5/6), em um amistoso que serve como preparação para os paraguaios rumo à Copa do Mundo. O jogo será às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Este é o único jogo do Paraguai antes do Mundial, e a seleção espera uma boa despedida de sua torcida, já que em seguida viaja para a disputa da Copa do Mundo na América do Norte. A Albiceleste integra o Grupo D e estreia no dia 12 contra um dos anfitriões, os Estados Unidos. Depois, enfrenta Turquia (20) e Austrália (25).

A Nicarágua não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, caindo na reta final das eliminatórias da CONCACAF. Mas segue em ação e fará o segundo amistoso seguido contra um rival que estará no Mundial. Na semana passada, empatou em 0 a 0 com a África do Sul, em Joanesburgo.

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Onde assistir

Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação de transmissão para o Brasil.

Como chega o Paraguai

O técnico Gustavo Alfaro disse em coletiva de imprensa que vai escalar o que considera o melhor Paraguai. A única ausência é Bobadilla, que se recupera de lesão e não foi relacionado. Em seu lugar jogará Alejandro Gamarra, que formará o meio de campo com Diego Gómez, Cubas e Almirón. Na lateral esquerda, Alderete se recuperou e vai ao jogo. Assim, a grande surpresa da lista, Alejandro Medina, começa no banco. Medina teve apenas uma convocação (na última Data Fifa), mas jogou apenas 11 minutos, mas ganhou uma das vagas.

Além disso, o técnico Gustavo Alfaro teve de falar sobre duas das maiores ausências dos 26 do Paraguai: Villasanti e Ángel Romero ficaram de fora. O primeiro por lesão, o segundo por preferência do treinador por Isidro Pitta, que defende o Bragantino.

“Esperei até o último segundo. Mas disse: ‘Mathi, a Copa do Mundo não espera. É impiedosa. Contra a medicina e contra o tempo não posso fazer nada’. Mas é aí que eu também não posso cometer uma injustiça com quem está melhor’. Estaria cometendo uma injustiça se deixasse o Pitta de fora e convocasse o Romero. Tenho de ser justo e tratar todos os jogadores da seleção numa reunião de amigos.”

Como chega a Nicarágua

O técnico Juan Cruz fez uma mudança tática em relação ao time que empatou sem gols com a África do Sul em Joanesburgo. Com a chegada de Ariagner Smith, que defende o Ulytau, do Cazaquistão, a equipe ganha força ofensiva e espera ter mais capacidade de arremate contra os paraguaios. Assim, Orozco e Coronel, titulares contra os sul-africanos, disputam uma vaga. Afinal, em vez do 5-4-1, o time deve jogar no 4-4-2, com o ataque formado por Smith e García.

PARAGUAI X NICARÁGUA

Amistoso internacional

Data e Horário: 5/6/2026, 20h15(de Braspilia)

Local: Defensores del Chaco (PAR)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez e Alderete; Junior Alonso, Diego Gómez, Alejandro Gamarra e Cubas; Almirón, Enciso e Sanabria. Tecnico: Gustavo Alfaro

NICARÁGUA: Piñeda; Cole Martínez, Gutierrez, Eve Martínez, Justing Cano e Moses; Raheem Martínez, Montes e Coronel (Orozco); Ariagner Smith e Garcia. Técnico: JUn CRuz Rel

Árbitro: Cristian Garay

Auxiliares: Alejandro Molina e Juan Serrano

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