Abertura da Copa do Mundo tem risco de tempestade, aponta previsão

A abertura da Copa do Mundo deve acontecer sob condições adversas na próxima quinta-feira (11). De acordo com as informações locais, há risco de pancadas de chuva e trovoadas durante o duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, o que acende o alerta para possível suspensão do evento.

“Há um risco crescente de chuva e tempestades ao redor da Cidade do México para o duelo de abertura da Copa. Esse aumento de umidade tropical é motivo de grande preocupação para nós porque pode virar algo mais significativo”, afirmou o meteorologista Alex Duffus, da AccuWeather, ao tabloide britânico Daily Mail.

Além de México x África do Sul, outros jogos da rodada inaugural podem sofrer pelo mau tempo. A partida entre Coreia do Sul e República Tcheca será em Guadalajara, também no dia 11.

Em caso de tempestade, as regras determinam a interrupção do jogo se um raio cair a uma distância de 13 a 16 km da arena. Diante disso, equipes e arbitragem deixam o gramado, enquanto os funcionários orientam os torcedores a buscarem locais seguros. O jogo só recomeça após o cronômetro registrar 30 minutos sem nenhuma nova descarga na região. Caso contrário, a arbitragem reinicia a contagem.

A temperatura é outro fator que pode interferir em boa parte da Copa do Mundo. Um estudo da organização Climate Central estimou que 97 dos 104 jogos podem ser prejudicados pelo clima. Há risco de adiar jogos se o índice WBGT (Temperatura de Bulbo Úmido e Globo) chegar a 32°C.





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